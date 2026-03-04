¿Cuándo publicará el Ifarhu los resultados del Concurso General de Becas 2026?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que durante este mes se conocerán los resultados del Concurso General de Becas 2026, en el que se dará a conocer la lista de estudiantes preseleccionados.

El director del Ifarhu, Carlos Godoy, destacó que todas las postulaciones fueron sometidas a un riguroso análisis socioeconómico, en el que se verificaron los datos suministrados por los aspirantes y los ingresos familiares, con el objetivo de asegurar que las becas lleguen a quienes realmente las necesitan.

En el caso de los estudiantes universitarios, el Ifarhu prioriza determinadas carreras y exige que los aspirantes cumplan con un índice académico mínimo de 2.0.

Esta medida busca garantizar que los beneficiarios no solo cumplan con los requisitos socioeconómicos, sino que también mantengan un desempeño académico que respalde su formación profesional.

El Concurso General de Becas 2026 estuvo abierto durante dos semanas en enero, periodo en el que los estudiantes presentaron sus solicitudes y documentación necesaria para optar a los diferentes programas de apoyo económico.

Los aspirantes que resulten preseleccionados deberán presentar documentos adicionales, los cuales pueden ser consultados en la guía oficial publicada en la página web de la entidad.

Estos programas de becas buscan brindar respaldo financiero a estudiantes con méritos académicos y necesidades económicas, fortaleciendo la educación superior en Panamá y fomentando igualdad de oportunidades para todos los jóvenes que desean continuar sus estudios.