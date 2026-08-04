Cuarto Puente avanza tras 30 horas de vaciado de concreto en su cimentación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto avanzó con el vaciado de 1,600 metros cúbicos de concreto en la cimentación de la torre principal Oeste, una operación que se extendió durante 30 horas y que forma parte de la construcción del puente atirantado de 186 metros de altura sobre el Canal de Panamá.

La construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá alcanzó una nueva etapa con el vaciado continuo de concreto en la cimentación de una de sus torres principales. La operación se extendió durante cerca de 30 horas y requirió la coordinación de más de un centenar de trabajadores.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), mediante el Consorcio Panamá Cuarto Puente, colocó 1,600 metros cúbicos de concreto en el cabezal de pilotes de la torre principal Oeste (M4), uno de los elementos fundamentales para garantizar la estabilidad de esta estructura.

La cantidad de material utilizada equivale aproximadamente a la carga de más de 600 camiones mezcladores de concreto. La operación se realizó de manera continua para asegurar la calidad y resistencia de la cimentación.

El cabezal está conformado por 20 pilotes y una caja de acero de aproximadamente 770 toneladas, componentes que permitirán soportar la torre principal de concreto en forma de “H”, la cual alcanzará unos 186 metros sobre el nivel del mar.

“Este trabajo es continuo las 24 horas del día, los siete días de la semana. Llevamos alrededor de 28 días preparándonos para cumplir cada una de las etapas establecidas en el cronograma”, explicó Michael Pascual, encargado de Campo de la Torre Principal Oeste (M4).

Durante el vaciado participaron 124 colaboradores por turno, entre personal de empresas subcontratistas y equipos especializados del proyecto, quienes trabajaron bajo medidas de seguridad y controles técnicos para completar esta fase.

La torre principal Oeste (M4) del Cuarto Puente se construye sobre un cabezal de pilotes conformado por 20 pilotes y una estructura de acero de aproximadamente 770 toneladas. Foto/Cortesía

Una conexión clave con el oeste del país

El vaciado de concreto representa un avance dentro de la construcción del puente principal atirantado, una de las piezas centrales del proyecto diseñado para mejorar la movilidad entre la ciudad de Panamá y el sector oeste del país.

La estructura principal tendrá una longitud de 965 metros y contará con dos torres de aproximadamente 186 metros de altura, además de un gálibo de navegación de 75 metros, lo que permitirá el tránsito seguro de buques neopanamax por el Canal de Panamá.

El proyecto también incluye 2.5 kilómetros de viaductos de acceso en los sectores Este y Oeste, así como seis carriles vehiculares —tres por sentido— y una acera peatonal para los usuarios.

La obra está integrada por cinco componentes principales: el puente atirantado, los viaductos de acceso Este y Oeste y dos grandes intercambiadores viales.

El intercambiador Oeste conectará con la Carretera Panamericana y la Carretera Presidente Roberto F. Chiari. Por su parte, el intercambiador Este, ubicado en Albrook, permitirá la conexión con la avenida de la Amistad, la Terminal de Transporte de Albrook, el Corredor Norte, la avenida Omar Torrijos y la avenida Ascanio Arosemena.

La obra, cuya inversión ha aumentado con modificaciones al diseño y financiamiento, supera los $2,000 millones. La Prensa reportó que el costo total del proyecto alcanzó los $2,387 millones tras una adenda de $295 millones para el intercambiador Este. Foto/Gabriel Rodríguez

Según el MOP, este último será el intercambiador vial más grande de Panamá y Centroamérica.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es considerado una de las obras de infraestructura más importantes en ejecución en el país. El proyecto busca mejorar la conectividad vial, reducir la congestión del Puente de las Américas y facilitar el traslado entre la capital y las comunidades del oeste.