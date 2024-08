Cuarto puente estaría listo en 2028; Mulino exige no detener la construcción

Escuchar audio noticia

La primera excavación en el sector este del viaducto que da acceso al cuarto puente sobre el Canal de Panamá inició este martes, 27 de agosto. Se trata de una obra que estaría lista en el año 2028, de acuerdo con las proyecciones del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.

Al inicio de estos trabajos, a un costado del puente de las Américas, asistió el presidente de la República, José Raúl Mulino.

La construcción del cuarto puente, con una longitud de 3.6 kilómetros, incluidos los accesos este y oeste, contará con seis carriles y forma parte de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según Andrade, la obra generará más de 5 mil plazas de trabajo; los funcionarios del anterior gobierno hablaban de 3,500 puestos.

Durante su discurso, el presidente Mulino pidió a la empresa Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) que no detenga la obra y que se termine lo más rápido posible para poder dar una respuesta vial a los miles de residentes que viven en Panamá Oeste y se desplazan, ida y vuelta, a la ciudad de Panamá.

“Vamos a hacer un esfuerzo para que se termine lo antes posible porque hay un solo grupo afectado y es Panamá Oeste”, señaló el presidente Mulino.

El mandatario indicó: “Estamos cinco años tarde. Si el esquema original del Metro y el cuarto puente se hubiera mantenido como originalmente se diseñó y se licitó en aquel momento...”. Sin embargo, ahora representa más de mil millones de dólares adicionales de costos para el país.

“Esto no tiene perdón de Dios... ¿Qué motivó cambiar la estructura doble? No lo sé. No he escuchado una explicación inteligente sobre el tema”, sentenció.

Los documentos del proyecto indican que en el renglón de diseño y construcción, considerando el pago de impuestos, se han contabilizado $1,372 millones; pero, además, se han contemplado hasta $716 millones en el precio del financiamiento.

El gobierno de Laurentino Cortizo y la administración del MOP, a cargo de Rafael Sabonge, vendieron la idea de que el precio del proyecto pasó de $1,518 millones a $1,372 millones a raíz de los cambios en el diseño, pero nunca se mencionaron los costos financieros.

Este proyecto, que se retoma hoy en el sector este, también converge con las obras de construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, que servirá al área de Panamá Oeste.

Por su parte, Andrade manifestó que, con la puesta en marcha del cuarto puente, podrán transitar 55 mil vehículos diarios, ayudando a descongestionar el puente de las Américas.

Con respecto a los trabajos permanentes que se inician hoy, 27 de agosto, el titular del MOP señaló que son excavaciones profundas, “enormes”, que tienen un promedio de 550 metros cúbicos de concreto, equivalente a 75 viajes de concretera, y son parte de los trabajos de construcción del viaducto de acceso al puente del lado este.

El puente principal tendrá un ancho de calzada de 37 metros y constará de seis carriles: tres de ida hacia la ciudad y tres hacia el interior, además de pasos peatonales en ambos lados.

También está diseñado para que, en un futuro, se pueda ampliar a cuatro carriles el puente.