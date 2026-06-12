Cuarto Puente: pliego contemplaba museo en estación de Balboa que será demolida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El MOP anunció la posible remoción de la estación de Balboa, pese a que el pliego del Cuarto Puente indica que es una estructura especial.

El pliego de cargos de la licitación para el “Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá” establecía que la antigua estación del Ferrocarril de Panamá en Balboa, ubicada en el corregimiento de Ancón, era una estructura de especial protección destinada a albergar un futuro Museo del Ferrocarril.

Además, el documento señalaba, como un requisito no subsanable, que el contratista no podía afectar esta edificación en ninguna de las fases del proyecto.

No obstante, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que la estación, inaugurada aproximadamente en 1915 y ubicada en las áreas revertidas del Canal, se encuentra en la trayectoria de una de las estructuras del Intercambiador Este del Cuarto Puente, por lo que deberá ser removida para permitir el avance de la obra.

El proyecto ha experimentado modificaciones desde su licitación original. En mayo pasado, el MOP y el Consorcio Panamá Cuarto Puente firmaron una adenda para el rediseño del Intercambiador Este, con una inversión adicional de 295 millones de dólares. Con esta modificación, el costo total del Cuarto Puente aumentó a 2,387 millones de dólares y su entrega fue reprogramada para diciembre de 2028.

En ese momento, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que el diseño del intercambiador desarrollado durante la administración anterior generaría congestionamientos una vez entrara en operación el Cuarto Puente. Según indicó, el nuevo diseño busca mejorar la conectividad con la avenida La Amistad, la terminal de Albrook, el Corredor Norte, las avenidas Omar Torrijos Este y Oeste, y la avenida Ascanio Arosemena, con el fin de facilitar la distribución del tráfico hacia y desde Panamá Oeste.

El MOP sostuvo que, pese al rediseño incorporado mediante la adenda, el alineamiento previsto para el Intercambiador Este se ha mantenido desde la licitación del proyecto, realizada hace nueve años.

Revise el plano del alineamiento de Cuarto Puente del edificio de ferrocarril

Añadió que, durante los cerca de dos años de ejecución de trabajos en este sector, no se habían presentado observaciones ni cuestionamientos relacionados con el trazado establecido para esta infraestructura.

Sin embargo, el comunicado del MOP emitido esta semana no detalla si el rediseño del Intercambiador Este modificó el tratamiento originalmente previsto para la estación de Balboa, contemplada en el pliego de cargos como una estructura de especial protección destinada a un futuro museo ferroviario.

Aida Torres, vocera de la Asociación de Residentes de Balboa, señaló que el pliego de la licitación incorpora una Regla Técnica de Cumplimiento Obligatorio, la cual establece que la estación no puede ser afectada en ninguna fase de la obra.

Según indicó, el consorcio aceptó esta condición al suscribir el contrato, por lo que considera necesario aclarar cómo la decisión de remover la estructura se ajusta a las disposiciones originales de la licitación.

El MOP informó que mantiene reuniones de trabajo y coordinación con el Consorcio Panamá Cuarto Puente y el Ministerio de Cultura para dar seguimiento a las intervenciones contempladas en esta área.

Como resultado de las evaluaciones técnicas y culturales realizadas, el Ministerio de Cultura determinó que la antigua estación del Ferrocarril de Balboa Heights no cuenta con una declaratoria de Patrimonio Histórico, aunque sí corresponde a una estructura con valor cultural.

Por su parte, el MOP señaló que la estación permanece desde hace años en estado de abandono y deterioro, rodeada de maleza y sin las condiciones adecuadas para preservar y resaltar su importancia dentro de la memoria ferroviaria nacional.

Esta estación sirvió como un eje estratégico para conectar los puertos tras la apertura de la vía interoceánica. Foto/Gabriel Rodríguez

Como parte de las medidas planteadas, la institución, a través de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública, presentó formalmente ante el Ministerio de Cultura una propuesta para desarrollar un nuevo Museo del Ferrocarril, cuya posible ubicación sería en las cercanías de la estación del Metro de Albrook y del área proyectada para la futura Ciudad Gubernamental.

Asimismo, el MOP indicó que coordinará, junto con el Consorcio Panamá Cuarto Puente, el traslado y la preservación de la grúa ferroviaria Bucyrus, una pieza histórica ubicada en el área del proyecto, hacia el Biomuseo para su conservación y exhibición permanente.

El Intercambiador Este forma parte de las obras prioritarias del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, un proyecto que registra un avance del 35 % y que busca fortalecer la conectividad nacional y mejorar la movilidad de miles de personas que diariamente se desplazan entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

Mientras avanzan las coordinaciones entre el MOP, el Consorcio Panamá Cuarto Puente y el Ministerio de Cultura, persisten las interrogantes sobre cómo la eventual remoción de la estación de Balboa se armoniza con las disposiciones establecidas en el pliego original del proyecto.