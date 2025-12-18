Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Como parte del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una de las estructuras que se edificará para agilizar el tránsito vehicular entre las provincias de Panamá y Panamá Oeste es el Intercambiador del Este, el cual estará ubicado en el sector de Albrook.

Este jueves 18 de diciembre, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dio algunos detalles de los trabajos del Cuarto Puente, que tiene un 30 % de avance, y de una de sus estructuras principales, que será el Intercambiador del Este.

Andrade dijo que toda la obra estaría lista en octubre de 2028 y resaltó las conexiones viales que tendrá con algunas calles principales del corregimiento de Ancón.

En la presentación se informa que el intercambiador se conectará al norte con la avenida la Amistad, la Terminal de Albrook y el Corredor Norte. En cuanto, al este conecta con la avenida Omar Torrijos este, al oeste con la avenida Omar Torrijos oeste y con el Cuarto Puente en la avenida Ascanio Arosemena.

“Hemos decidido incluir un diseño de primer mundo para el Intercambiador del Este en Albrook. Un elemento estratégico importante para asegurar una conexión directa y eficiente al Cuarto Puente hacia el Corredor Norte, la Avenida la Amistad y la Vía Omar Torrijos Herrera”, afirmó Andrade durante la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

“Es el intercambiador más grande de Panamá y probablemente de Centroamérica, y garantizará que el tráfico fluya eficientemente desde y hacia la ciudad de Panamá”, destacó Andrade.

Sobre los trabajos en general del Cuarto Puente, Andrade reiteró que la obra tiene un 30 % de avance. Informó que se han instalado 360 pilotes, que constituyen la base sobre la cual se levantará la estructura del puente y sus accesos.

El Cuarto Puente será una estructura atirantada y contará con tres carriles por sentido, con un ancho de 3.65 metros cada uno, permitiendo una velocidad de desplazamiento de 80 kilómetros por hora.

Además, tendrá una longitud de 965 metros y una torre en forma de “H” de 186 metros de altura. Tendrá una anchura de 36.87 metros y una altura libre de 75 metros para garantizar la navegación. La fundación incluye pilotes perforados de dos metros de diámetro y cabezales rectangulares de gran envergadura.

El costo total del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que incluye diseño, construcción y financiamiento, asciende a cerca de 2,900 millones de dólares.