Cuarto Puente sobre el Canal: completan vaciado de torre clave del sistema atirantado

La torre alcanzará una altura aproximada de 186 metros y formará parte del sistema estructural del puente atirantado.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que ya completo el vaciado de concreto del primer segmento vertical de la torre principal este (M3), un paso determinante en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y el inicio de la edificación en altura de una de las estructuras principales del puente atirantado.

Los trabajos comenzaron a ejecutarse el pasado 1 de noviembre de 2025, con el vertido de hormigón del cabezal de pilotes de la torre principal este (M3), ubicada en el sector de La Arenosa, en La Boca, corregimiento de Ancón.

El segmento, con una altura de 4.95 metros, requirió el vertido de aproximadamente 190 metros cúbicos de concreto y la colocación de 62 toneladas de acero de refuerzo.

Para garantizar la continuidad del proceso, se desplegó un operativo ininterrumpido con la participación simultánea de 12 camiones tipo mixer, lo que permitió mantener el suministro constante del material y cumplir con los estándares de calidad establecidos.

Como parte de los controles técnicos, el consorcio informó que se instaló un sistema de tuberías para el control de temperatura en cinco niveles, que regula el calor interno del concreto durante el proceso de fraguado mediante la circulación de agua. Este mecanismo reduce el riesgo de fisuración y garantiza el adecuado desempeño estructural del elemento.

La torre principal este (M3) alcanzará una altura aproximada de 186 metros y, junto con la torre principal oeste (M4), formará parte del sistema estructural del puente atirantado. Ambas torres, con diseño doble en forma de “H”, sostendrán los tirantes que soportarán el tablero vial.

En noviembre pasado Mario Montemayor, superintendente del consorcio CPCP, explicó que el tramo principal del proyecto cuenta con dos torres, una en el sector oeste y otra en el este, las cuales soportarán el peso del puente.

Entre esas dos torres se concentra toda la carga correspondiente al kilómetro central del puente. Una de ellas está ubicada en el sector este. Se trata de una torre en forma de H, cuya estructura se sostiene sobre dos fundaciones. En total, las torres principales descansan sobre cuatro fundaciones de gran envergadura, detalló.

El superintendente añadió que estas estructuras integran los pilotes que transfieren la carga directamente a la roca del sector.

El tamaño de esta estructura es equivalente a un edificio de 61 pisos. Precisamente en esa torre de 186 metros van a estar anclados todos los cables que soportarán los tableros de rodadura.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá contempla una inversión superior a los 1,300 millones de dólares e incluye, además del puente atirantado, la construcción de viaductos en ambos extremos del Canal, intercambiadores viales y la habilitación de una línea de Metro en el nivel inferior de la estructura.

De acuerdo con los informes oficiales más recientes, la obra registra un avance significativo en frentes como cimentaciones profundas, pilas y estructuras de aproximación, mientras se acelera la construcción de las torres principales. El puente deberá mantener una altura libre de 75 metros sobre el nivel del agua, requisito indispensable para garantizar el tránsito seguro de las embarcaciones por la vía interoceánica.

Parte del render de cómo se vería el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Fotografía cortesía Gustavo Guerrero de 247 Noticias.

Una vez concluido, el Cuarto Puente permitirá mejorar la conectividad entre la ciudad de Panamá y Panamá Oeste, aliviar la congestión vehicular en el Puente de las Américas y el Puente Centenario, y fortalecer la red logística del país.