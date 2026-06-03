Cuarto Puente tiene un 37% de avance y entra en una fase clave de construcción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La megaobra que conectará el oeste con la capital supera los 2,000 empleos directos y mantiene su cronograma de ejecución, con la fase de pilotes prevista para concluir a finales de julio.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un avance aproximado de 37% tras un año y diez meses de ejecución, informó este 3 de junio el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Se trata de una de las obras de infraestructura más importantes del país, concebida para mejorar la conectividad entre el sector oeste y la ciudad de Panamá, una zona que durante años ha enfrentado problemas de congestión vehicular.

Durante un recorrido por la obra, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que el proyecto se encuentra actualmente en la fase de cimentación y trabajos estructurales. Entre las labores que se ejecutan destacan la construcción de pilotes, la reubicación de utilidades, la instalación de columnas de grava y el desarrollo de las primeras estructuras en el lado este del proyecto.

En el área de cerro Sosa ya son visibles varios de los componentes que formarán parte de la futura infraestructura. Allí se observan pilas principales, columnas tipo H y excavaciones en desarrollo, elementos que reflejan el avance alcanzado por la obra durante los últimos meses.

De acuerdo con el cronograma oficial, la fase de pilotes debe concluir a finales de julio. Una vez culminada esta etapa, los trabajos se concentrarán en la construcción de viaductos y otras estructuras principales que conformarán el puente y sus accesos.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una megaobra atirantada en construcción, ubicada al norte del puente de Las Américas. Foto/Alexander Arosemena

La obra mantiene como fecha de entrega diciembre de 2028, plazo que Andrade ratificó durante la inspección. Según indicó, el objetivo es mantener el ritmo de ejecución para cumplir con el calendario previsto y completar uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que se desarrollan actualmente en el país.

La obra también ha tenido un impacto importante en la generación de empleo. De acuerdo con las cifras oficiales, pasó de aproximadamente 300 trabajadores en sus primeras etapas a más de 2,000 empleos directos en la actualidad. Esto representa cerca de 6,000 plazas entre empleos directos e indirectos vinculados a la construcción y a las actividades asociadas al proyecto.

Las autoridades prevén que esta cifra continúe aumentando durante los próximos meses. Las proyecciones apuntan a que el proyecto podría alcanzar los 3,000 empleos directos y mantener alrededor de 6,000 empleos indirectos a medida que avancen nuevas fases constructivas, especialmente las relacionadas con los accesos, los cabezales de fundación y otras estructuras principales.

Durante el recorrido, Andrade recordó que, al inicio de la actual administración, el proyecto registraba un avance cercano al 1% o menos. Además, aseguró que la estructura operativa destinada a darle seguimiento era limitada, ya que apenas dos personas dentro del MOP estaban asignadas a supervisar la megaobra.

José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas. Foto/Gabriel Rodríguez

El ministro señaló que el 24 de agosto de 2024 marcó un punto de inflexión para el proyecto, con el inicio de la primera excavación permanente. A su juicio, esa etapa permitió impulsar de manera efectiva la ejecución de la obra luego de varios intentos previos que no llegaron a concretarse.

Desde entonces, afirmó, los trabajos han avanzado de forma continua. Para fortalecer la supervisión y la coordinación institucional, el MOP creó una oficina especializada de alto nivel integrada por ingenieros con experiencia en grandes proyectos de infraestructura.

Esta unidad tiene la responsabilidad de facilitar la coordinación entre distintas instituciones, entre ellas la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), concesionarios portuarios y otras entidades involucradas en el desarrollo de la obra. Asimismo, se encarga de atender y resolver situaciones técnicas o administrativas que puedan afectar el cronograma de ejecución.

En cuanto a la operación futura del Cuarto Puente, el proyecto contempla la implementación de un sistema de peaje administrado por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). El monto de la tarifa aún no ha sido definido, aunque las autoridades sostienen que este mecanismo será necesario para contribuir al mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura una vez entre en funcionamiento.

El esquema vial también incluirá conexiones con la vía Roberto F. Chiari y el Corredor Norte. Como alternativa, los conductores podrán seguir utilizando el puente de las Américas, que continuará operando como una ruta complementaria y que, según adelantó Andrade, será rehabilitado para cumplir una función más local.

El Gobierno sostiene que, pese a los desafíos enfrentados durante las etapas iniciales, el Cuarto Puente ha entrado en una fase de ejecución sostenida y se perfila como una obra clave para mejorar la movilidad y la conectividad en el área metropolitana.