Cuatro caserones afectados y unas 50 personas damnificadas, tras nuevo incendio en Casco Antiguo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 10 horas después de iniciado el incendio que consumió cuatro caserones en Calle Veraguas, en San Felipe, el Cuerpo de Bomberos mantiene las labores de enfriamiento y remoción de escombros.

Continúan las labores para controlar el incendio registrado la noche de este miércoles 1 de julio en Calle Veraguas, en el corregimiento de San Felipe, Casco Antiguo, donde los bomberos trabajan en el enfriamiento de los focos de calor y la remoción de escombros tras el siniestro que consumió cuatro caserones, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Caleb Rodríguez, capital del Cuerpo de Bomberos explicó que la alerta fue recibida alrededor de las 7:50 p.m. del miércoles y que, desde entonces, las unidades bomberiles han permanecido por más de 10 horas en el sitio para eliminar cualquier punto caliente antes de entregar la escena a la Dirección Nacional de Investigación de Incendios, que determinará el origen del siniestro.

“Nos mantenemos en el área realizando labores de refrescamiento para garantizar que no se produzca una reactivación del incendio y que el lugar sea seguro para el ingreso de los investigadores”, indicó.

De manera preliminar, el Cuerpo de Bomberos reportó que el incendio afectó cuatro caserones de alquiler y un local comercial, además de dejar aproximadamente 50 personas damnificadas, pertenecientes a unas ocho familias.

No obstante, Rodríguez advirtió que esta cifra podría aumentar conforme avance el censo de los afectados.

Más de 120 damnificados en una semana

Por su parte, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, quien recorrió la mañana de este jueves 2 de julio el área afectada, informó que el censo preliminar del incendio más reciente contabiliza 39 adultos y ocho niños damnificados.

A esta cifra se suman las 70 personas afectadas por el primer incendio ocurrido el pasado domingo 28 de junio en el mismo corregimiento.

El ministro explicó que todas las familias serán reubicadas temporalmente en hoteles mientras el Gobierno desarrolla soluciones habitacionales permanentes.

“Estamos revisando primero a las familias damnificadas para brindarles un albergue temporal que realmente sea temporal, mientras organizamos una solución de vivienda definitiva”, señaló Jované.

Las personas afectadas por este segundo incendio permanecen provisionalmente en la Junta Comunal de Santa Ana, mientras que los damnificados del primer siniestro continúan alojados en el gimnasio habilitado como refugio temporal.

El ministro de Vivienda adelantó que la intención del Gobierno es trasladar a todas estas familias a hoteles antes de que finalice la semana, ya que los gimnasios deben retomar sus actividades deportivas.

Zona cerrada por labores de enfriamiento

El Cuerpo de Bomberos informó que las labores de extinción fueron especialmente complejas debido a las características urbanas del Casco Antiguo, donde las calles estrechas y la presencia de vehículos estacionados dificultaron el acceso de los camiones de emergencia.

Rodríguez indicó que, para enfrentar la situación, fue necesario desplegar una gran cantidad de mangueras y ubicar estratégicamente las unidades de extinción, con el apoyo de la Policía Nacional y del Servicio de Protección Institucional (SPI), que colaboraron en el control del tránsito y el aseguramiento del perímetro.

Los bomberos estiman que las labores de refrescamiento concluirán entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m. de este jueves. Una vez finalizada esa fase, los peritos de la Dirección Nacional de Investigación de Incendios ingresarán al sitio para iniciar las pesquisas que permitan establecer la causa del siniestro.

Mientras tanto, la zona permanecerá completamente acordonada y con acceso restringido. Solo el personal autorizado del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Ministerio Público podrá ingresar al área durante el desarrollo de la investigación.

El acceso a Calle Veraguas permanece cerrado para conductores y peatones como medida de seguridad, mientras continúan las labores de enfriamiento y la investigación del incendio.