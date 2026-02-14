Cuatro nuevas muertes por influenza elevan a 19 las defunciones en lo que va del año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta la semana epidemiológica N°4, correspondiente del 25 al 31 de enero de 2026, se han registrado 19 defunciones por influenza, de las cuales cuatro ocurrieron en la última semana.

Según el Departamento de Epidemiología, el 89.5% de los fallecidos no estaba vacunado y el 73.7% presentaba factores de riesgo, entre ellos edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

En cuanto a otras enfermedades respiratorias, el Minsa contabiliza 706 casos de síndrome gripal, con una tasa de 15.3 por cada 100 mil habitantes, y 322 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) —como bronconeumonías y neumonías—, con una tasa de 7.0 por cada 100 mil habitantes.

En el caso del dengue, durante la semana N°4 se reportaron 637 casos a nivel nacional, de los cuales 564 corresponden a casos sin signos de alarma, 72 a casos con signos de alarma y uno a dengue grave. El Minsa mantiene operativos de control vectorial en todo el país y reiteró el llamado a la población a eliminar criaderos de mosquitos dentro y fuera de las viviendas.

Durante la semana epidemiológica N° 4 se reportaron 637 casos a nivel nacional, de los cuales 564 corresponden a casos sin signos de alarma.

Respecto a otras enfermedades transmitidas por vectores, se notificaron 46 casos de leishmaniasis (148 acumulados en el año) y 117 casos de malaria, para un total acumulado de 675 casos. En cuanto al virus Oropouche, no se reportaron nuevos contagios en la semana; sin embargo, se actualizaron dos casos correspondientes a semanas anteriores en Panamá Este, lo que eleva el acumulado a cuatro.

El informe señala que no se registraron nuevos casos de zika, chikungunya, viruela símica (mpox), fiebre por hantavirus ni leptospirosis en la semana analizada, aunque se actualizaron casos de semanas previas en algunas de estas enfermedades. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus mantiene un acumulado de un caso en 2026.

Por su parte, el gusano barrenador en humanos reportó dos nuevos casos en la semana, para un acumulado de siete en lo que va del año.

Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de la vacunación contra la influenza, la eliminación de recipientes que acumulen agua y la atención médica oportuna ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. También reiteraron el llamado a evitar la automedicación y a acudir a un centro de salud ante la presencia de signos de alarma.