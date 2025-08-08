Panamá, 09 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ALCALDÍA DE PANAMÁ

    Cuatro piscinas de la capital serán remodeladas por $2.6 millones

    José González Pinilla
    Cuatro piscinas de la capital serán remodeladas por $2.6 millones
    La piscina de San Francisco presenta problemas en sus estructuras. Cortesía/Municipio de Panamá

    La rehabilitación de cuatro piscinas en el centro de la ciudad costará $2.6 millones. Se trata de las piscinas de San Francisco, Villa Cáceres, Betania y San Miguel.

    “Existe una serie de instalaciones deportivas y recreativas que, durante muchos años, no han recibido un mantenimiento preventivo ni correctivo para conservar estas estructuras, por lo que es indispensable realizarles adecuaciones para su funcionamiento”, justificó la Alcaldía de Panamá, que impulsa este proyecto.

    Además, una de las piscinas se encuentra actualmente clausurada. “La población que se verá mayormente beneficiada serán los adultos mayores que utilizan estas instalaciones, así como niños, atletas y deportistas, en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia”, agregó.

    Cuatro piscinas de la capital serán remodeladas por $2.6 millones
    La piscina de San Francisco presenta problemas en sus estructuras. Cortesía/Municipio de Panamá

    Las obras incluyen, entre otras cosas, diseño, permisos, demolición, ampliaciones, mejoramiento de piscinas, pintura, remodelación de oficinas, jardinería y paisajismo.

    El proyecto será licitado el próximo 13 de agosto.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Conoce los puntos de venta de agroferias del IMA en el país este viernes 8 de agosto. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Panamá derrotó a México en Campeonato de Niños Sub-15 de Concacaf. Leer más
    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • Docentes denuncian descuentos ‘ilegales’ por más de $200 millones y destituciones. Leer más