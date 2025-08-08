Cuatro piscinas de la capital serán remodeladas por $2.6 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La rehabilitación de cuatro piscinas en el centro de la ciudad costará $2.6 millones. Se trata de las piscinas de San Francisco, Villa Cáceres, Betania y San Miguel.

“Existe una serie de instalaciones deportivas y recreativas que, durante muchos años, no han recibido un mantenimiento preventivo ni correctivo para conservar estas estructuras, por lo que es indispensable realizarles adecuaciones para su funcionamiento”, justificó la Alcaldía de Panamá, que impulsa este proyecto.

Además, una de las piscinas se encuentra actualmente clausurada. “La población que se verá mayormente beneficiada serán los adultos mayores que utilizan estas instalaciones, así como niños, atletas y deportistas, en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia”, agregó.

Las obras incluyen, entre otras cosas, diseño, permisos, demolición, ampliaciones, mejoramiento de piscinas, pintura, remodelación de oficinas, jardinería y paisajismo.

El proyecto será licitado el próximo 13 de agosto.