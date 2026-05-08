Cuestionan sobrecostos del cuarto puente tras nueva adenda por $295 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante la comparecencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la diputada Janine Prado cuestionó los sobrecostos del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, tras la firma de una nueva adenda para el rediseño del Intercambiador Este por un monto de 295 millones de dólares.

Según el MOP, el rediseño del Intercambiador Este elevará el costo total de la obra a 2,387 millones de dólares y extenderá su entrega hasta diciembre de 2028. Actualmente la obra registra un avance del 35% y es ejecutado por el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP).

La diputada preguntó al viceministro del MOP, Iván De Ycaza, sobre quién asumiría la responsabilidad por los sobrecostos y retrasos acumulados en el proyecto, haciendo referencia al exministro de Obras Públicas Rafael Sabonge. Además, consultó si existen procesos de auditoría o denuncias relacionadas con posibles fallas en el diseño original.

Vista conceptual del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, paralelo al puente de Las Américas. Cortesía

Prado también se refirió al impacto que los retrasos del cuarto puente han generado en la calidad de vida de los residentes de Arraiján, La Chorrera y el interior del país, quienes continúan enfrentando extensos tranques diarios en los accesos hacia la capital.

Ante las consultas, De Ycaza reconoció que la obra requerirá una nueva solución vial en el acceso este del puente, específicamente en el intercambiador, lo que elevará el costo total del proyecto, ya que se debe ampliar y rehabilitar vías existentes, construcción de nuevas rampas de acceso hacia la ciudad e integrar conexiones directas con el cuarto puente.

Según explicó, al evaluar el intercambiador y los accesos del lado oeste del puente, se detectó que la solución vial originalmente planteada “no cumplía con los requisitos de tráfico”, especialmente en cuanto al flujo vehicular.

Incluso, indicó que las proyecciones técnicas advertían que el congestionamiento sería prácticamente inmediato desde la inauguración de la obra, situación que calificó como “inaceptable” para una inversión de esta magnitud.

Ante este escenario, el MOP, junto con el CPCP y su equipo de diseñadores, trabajó en una nueva solución vial integral para mejorar la conectividad entre Panamá Oeste, la vía Omar Torrijos, Avenida La Amistad, Avenida Ascanio Arosemena el Puente Centenario y el Corredor Norte.

Intercambiador este del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Según el viceministro de Obras Públicas, el rediseño busca garantizar una conexión “moderna, eficiente y segura” para los miles de usuarios que diariamente transitan entre Panamá Oeste y la capital.

Con respecto a las auditorías por posibles retrasos y sobrecostos, el funcionario confirmó que existe una investigación en curso, aunque evitó adelantar conclusiones hasta que finalicen las revisiones correspondientes. También señaló que se han realizado evaluaciones técnicas a los diseños heredados de administraciones anteriores.

No obstante, el tema de los costos sigue bajo evaluación y el viceministro evitó ofrecer mayores detalles sobre las auditorías.

Aprueban dos traslados de partida al MOP

Las declaraciones de De Ycaza se dieron en el marco de la sustentación de dos traslados de partidas por un total de 14.2 millones de dólares, los cuales fueron aprobados por la Comisión de Presupuesto.

La primera partida, por 12.5 millones de dólares, corresponde a un crédito adicional para financiar la segunda fase del Plan Nacional de “100 Puentes Zarzos” en la comarca Ngäbe Buglé. El programa busca mejorar la conectividad en áreas de difícil acceso y facilitar el traslado hacia centros educativos y comunidades apartadas.

La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida y un crédito adicional al @moppma por un monto de B/.14.2 millones, destinados a reforzar el presupuesto de inversiones y ejecutar la segunda fase del proyecto de construcción de Zarzos. pic.twitter.com/aA2qMh0Nrf — Asamblea Nacional (@asambleapa) May 7, 2026

El viceministro explicó que la primera fase del proyecto, que contempla la construcción de 50 puentes, ya se encuentra en ejecución mediante distintas empresas contratistas, aunque con avances variables según las condiciones de cada obra. Añadió que la segunda etapa será desarrollada a través de una licitación pública para incorporar compañías con experiencia en regiones de compleja geografía.

Asimismo, la comisión avaló un traslado interinstitucional de 2.2 millones de dólares para cubrir compromisos relacionados con el acceso vial a la Policlínica Especializada de David Dr. Rodrigo Hidalgo González, en Chiriquí. Según el MOP, esta infraestructura beneficiará a más de 140 mil habitantes del distrito de David que acuden al nuevo centro médico.

Durante la sesión también se destacó que el MOP mantiene una ejecución presupuestaria superior al 60% en inversiones.

Por su parte, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmaron que los recursos para los puentes zarzos provienen de regalías mineras por 29 millones de dólares y recalcaron que el proyecto busca reducir riesgos y evitar pérdidas de vidas en zonas montañosas y de difícil acceso.