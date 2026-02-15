Culecos en la cinta costera: alcalde Mayer Mizrachi preside el Festival Carnavalístico el domingo de carnaval

Cientos de personas acudieron este domingo 15 de febrero a la cinta costera para participar en los tradicionales culecos organizados por la Alcaldía de Panamá, con el apoyo de otras instituciones.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, asistió al evento denominado Festival Carnavalístico. Entre los artistas que se presentaron en la tarima principal estuvo Amara La Negra. Ya se han presentado los artistas Mr. Saik, Tobe Love, Farah, Andiex, entre otros.

El alcalde Mayer Mizrachi este domingo de carnaval en la cinta costera. Cortesía/Municipio de Panamá

Un total de nueve carros cisterna fueron autorizados para los mojaderas, que se realizan desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. durante los cuatro días de Carnaval.

Culecos en la cinta costera este domingo 15 de febrero de 2026. LP/Elysée Fernández

La Alcaldía habilitó, además, tres tarimas: la Latin Stage, dedicada a fusiones latinas y salsa; la iStar PTY, con corte urbano, internacional y presentaciones artísticas; y la Kids Stage, un espacio dirigido a los niños.

El evento es de acceso gratuito y los asistentes deben pasar por un filtro de seguridad.