Culecos en la cinta costera: alcalde Mayer Mizrachi preside el Festival Carnavalístico el domingo de carnaval

Cientos de personas acudieron este domingo 15 de febrero a la cinta costera para participar en los tradicionales culecos organizados por la Alcaldía de Panamá, con el apoyo de otras instituciones.
El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, asistió al evento denominado Festival Carnavalístico. Entre los artistas que se presentaron en la tarima principal estuvo Amara La Negra. Ya se han presentado los artistas Mr. Saik, Tobe Love, Farah, Andiex, entre otros.
Un total de nueve carros cisterna fueron autorizados para los mojaderas, que se realizan desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. durante los cuatro días de Carnaval.
La Alcaldía habilitó, además, tres tarimas: la Latin Stage, dedicada a fusiones latinas y salsa; la iStar PTY, con corte urbano, internacional y presentaciones artísticas; y la Kids Stage, un espacio dirigido a los niños.
El evento es de acceso gratuito y los asistentes deben pasar por un filtro de seguridad.