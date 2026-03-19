Dan luz verde a nuevo edificio del Hospital Santo Tomás: prometen menos filas y más cirugías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto costará unos 57 millones de dólares y se estima que para finales de este año o inicios de 2027 se inicie la construcción.

Tras una consulta pública realizada este jueves 19 de marzo, fue aprobado el proyecto de construcción del nuevo Edificio de Atención Ambulatoria y Servicios Complementarios del Hospital Santo Tomás (HST), que se edificará en el antiguo hospital oncológico, ubicado sobre la avenida Justo Arosemena.

Según el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, ya se cumplió con la fase de consulta pública, por lo que el siguiente paso será la licitación. “Cumplimos con lo que exige la ley, que es la consulta popular para la construcción del nuevo edificio complementario del Hospital Santo Tomás. Es una necesidad de hace muchos años, ya que el hospital no se ha dado abasto”, expresó.

Aprueban construcción del nuevo Edificio de Atención Ambulatoria y Servicios Complementarios del Hospital Santo Tomás (HST). Cortesía

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) detalló que la inversión total del proyecto asciende a 57 millones de dólares. La obra se desarrollará en un espacio de aproximadamente 5 mil metros cuadrados, donde no solo se ampliará la infraestructura física, sino que también se mejorará significativamente la oferta de servicios de salud para la población.

Además, se conoció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya aprobó una partida inicial para el desarrollo del proyecto, mientras se evalúan alternativas adicionales de financiamiento para su equipamiento.

“Contaremos con servicios de ‘Hospital de Día’ y un Centro Quirúrgico Ambulatorio, que permitirán optimizar la atención, reducir los tiempos de espera y facilitar la recuperación de los pacientes en un entorno seguro y confortable el mismo día”, señaló el ministro de Salud.

Según las proyecciones oficiales, se estima que para finales de este año o inicios de 2027 se inicie la construcción, la cual deberá culminar en 2029.

Por su parte, el director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, explicó que el nuevo edificio será una estructura de siete pisos, donde se instalarán el Centro de Cirugía Oftalmológica, el Centro de Reemplazo Articular, el Centro de Monitoreo Materno-Fetal y el primer hemocentro del Minsa.

El nuevo Edificio de Atención Ambulatoria y Servicios Complementarios del Hospital Santo Tomás (HST). Cortesía

El nuevo complejo también contará con estacionamientos, sótano, cafetería y áreas de apoyo como almacenes y lavandería, además de un centro quirúrgico con ocho salas de operaciones destinadas principalmente a ortopedia y oftalmología. “Hay una gran necesidad de cirugía oftalmológica y, como país, tenemos un atraso; por eso vamos a tener aquí un centro oftalmológico de alto nivel”, explicó.

“Este es un beneficio que no se limita al área de la ciudad capital; es un beneficio que abarca todo el país, porque nosotros somos un centro de referencia nacional”, señaló el director del HST, quien destacó que la iniciativa busca atender la alta demanda de servicios y mejorar la atención a pacientes que actualmente enfrentan largos periodos de espera.