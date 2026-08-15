Daño en tres ‘chillers’ afecta áreas del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una falla en el sistema de aire acondicionados del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, afecta las áreas de farmacia, consulta externa y urgencias, sin embargo, las atenciones continúan, informó la CSS.

Una falla en el sistema central de aire acondicionado, específicamente en los ‘chillers’ del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, provincia de Herrera, ha afectado principalmente las áreas de farmacia, consulta externa y urgencias.

Según la Caja de Seguro Social (CSS), a pesar de la falla en los denominados ‘chillers’ (unidades enfriadoras de agua), se mantiene la atención a los asegurados y usuarios que acudan al nosocomio.

Avelino Escobar, coordinador supraregional de las provincias centrales de la CSS, explicó que, pese a la falla, los servicios esenciales continúan funcionando gracias a las medidas de contingencia implementadas y al trabajo del personal médico y administrativo.

La CSS activó un plan de contingencia con equipos de mantenimiento locales y del nivel central para estabilizar y restablecer progresivamente la climatización en las áreas afectadas.

La institución informó, además, que las cirugías electivas y de urgencia continúan realizándose bajo los controles y las condiciones requeridos para garantizar la seguridad de los pacientes.

Escobar reconoció la incomodidad que genera la situación, especialmente por las altas temperaturas en Chitré, y ofreció disculpas a los usuarios. “Reiteramos nuestro compromiso de atender esta situación con responsabilidad y celeridad”, manifestó.

Los equipos de climatización tienen más de 15 años de funcionamiento y ya superaron su vida útil. Por ello, la CSS gestionó una orden de compra para el reemplazo integral de los tres ‘chillers’ del hospital, como parte de las acciones para modernizar el sistema de aire acondicionado del centro médico.