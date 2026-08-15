Panamá, 15 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 15 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Salud

    Daño en tres ‘chillers’ afecta áreas del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré

    Una falla en el sistema de aire acondicionados del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, afecta las áreas de farmacia, consulta externa y urgencias, sin embargo, las atenciones continúan, informó la CSS.

    Yaritza Mojica
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Daño en tres ‘chillers’ afecta áreas del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré
    Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, provincia de Herrera. Cortesía

    Una falla en el sistema central de aire acondicionado, específicamente en los ‘chillers’ del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré, provincia de Herrera, ha afectado principalmente las áreas de farmacia, consulta externa y urgencias.

    Según la Caja de Seguro Social (CSS), a pesar de la falla en los denominados ‘chillers’ (unidades enfriadoras de agua), se mantiene la atención a los asegurados y usuarios que acudan al nosocomio.

    Avelino Escobar, coordinador supraregional de las provincias centrales de la CSS, explicó que, pese a la falla, los servicios esenciales continúan funcionando gracias a las medidas de contingencia implementadas y al trabajo del personal médico y administrativo.

    La CSS activó un plan de contingencia con equipos de mantenimiento locales y del nivel central para estabilizar y restablecer progresivamente la climatización en las áreas afectadas.

    La institución informó, además, que las cirugías electivas y de urgencia continúan realizándose bajo los controles y las condiciones requeridos para garantizar la seguridad de los pacientes.

    Escobar reconoció la incomodidad que genera la situación, especialmente por las altas temperaturas en Chitré, y ofreció disculpas a los usuarios. “Reiteramos nuestro compromiso de atender esta situación con responsabilidad y celeridad”, manifestó.

    Los equipos de climatización tienen más de 15 años de funcionamiento y ya superaron su vida útil. Por ello, la CSS gestionó una orden de compra para el reemplazo integral de los tres ‘chillers’ del hospital, como parte de las acciones para modernizar el sistema de aire acondicionado del centro médico.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    Última Hora

    • 16:02 ‘Maestra Vida’, el musical de Rubén Blades, llegará a Puerto Rico en noviembre Leer más
    • 15:12 Daño en tres ‘chillers’ afecta áreas del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Chitré Leer más
    • 14:58 ‘Cuti’ Romero: ‘Vengo a tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este club’ Leer más
    • 14:44 Ferran Torres ficha por cinco temporadas por el PSG, donde lucirá el dorsal 9 Leer más
    • 14:29 Alavés vs Getafe abre LaLiga 2026-27: el Barça defiende la corona y Mourinho vuelve al Real Madrid Leer más
    • 14:17 Panamá pone sobre la mesa una reforma profunda del SICA en medio de crisis y divisiones  Leer más
    • 13:01 Un terremoto de 6.9 sacude Sumatra, el segundo que golpea Indonesia en la misma jornada Leer más
    • 13:00 ¿Puede el control del ruido prevenir la violencia? Leer más
    • 13:00 (Actualizada: 1)De "La Invitación" a "La Odisea": 12 de las mejores películas de 2026, según los críticos de la BBC Leer más
    • 12:43 Los obreros que descubrieron un tesoro de $10 millones en lingotes y monedas de oro sepultado en las paredes de una casa en Bélgica Leer más