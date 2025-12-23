De 10 a 50 contagios: cómo las fiestas navideñas pueden acelerar la influenza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las fiestas navideñas suelen ser sinónimo de encuentros familiares, mesas compartidas durante horas, abrazos entre generaciones y espacios cerrados donde el calor humano compite con la ventilación.

En ese escenario, el subclado K del virus de la influenza A(H3N2) encuentra condiciones ideales para propagarse, incluso cuando no se trata de un virus más grave, sino apenas más contagioso. La diferencia, casi imperceptible en los números, puede traducirse en un aumento acelerado de casos en cuestión de semanas.

El infectólogo Xavier Sáez-Llorens, jefe del departamento de Investigación del Hospital del Niño Dr.José Renán Esquivel, explicó que uno de los indicadores clave para entender este fenómeno es el número básico de reproducción, conocido como R₀. Este valor mide cuántas personas puede contagiar, en promedio, una persona infectada en una población susceptible.

Mientras la gripe estacional suele presentar un R₀ de entre 1.2 y 1.3, la circulación de un subclado con un R₀ de 1.4 implica que cada persona infectada puede transmitir el virus alrededor de un 17% más.“Esa diferencia puede parecer pequeña, pero en contextos como una reunión familiar navideña tiene un impacto real”, advirtió Sáez-Llorens.

El riesgo, explicó, puede aumentar o disminuir dependiendo de varios factores: la presencia de niños, adultos mayores, personas inmunosuprimidas o no vacunadas; la ventilación del espacio; el tamaño del lugar y la duración del contacto. “No estamos hablando de un virus más agresivo, sino de uno que encuentra mejores condiciones para propagarse”, subrayó.

Uno de los elementos menos visibles, pero más determinantes, es el periodo de contagiosidad. De acuerdo con el infectólogo, las concentraciones del virus en el tracto respiratorio superior alcanzan su punto máximo al inicio de los síntomas o uno o dos días después. Sin embargo, las personas pueden contagiar desde aproximadamente 24 horas antes de presentar síntomas y hasta cinco o siete días después. En el caso de los niños pequeños y las personas inmunocomprometidas, ese periodo puede extenderse aún más.

Este dato ayuda a explicar por qué muchas personas acuden a cenas, fiestas o reuniones navideñas sin saber que ya están transmitiendo el virus. El cuadro se completa con un actor clave en la dinámica de la influenza: los niños.

Sáez-Llorens recordó que, desde el punto de vista epidemiológico, los niños son considerados “supervectores”. Se infectan con mayor facilidad y transmiten el virus con más eficiencia debido a una combinación de factores: mayor carga viral, contacto físico frecuente, menor adherencia a las medidas de higiene y una intensa interacción social en escuelas y actividades recreativas.





Contagio exponencial

Desde la mirada epidemiológica, el presidente de la Sociedad de Epidemiología y el director del Centro Carson de Investigación en Salud y Ecosistemas, Jean Paul Carrera, coincidió en que el impacto de un R₀ más alto se percibe, sobre todo, en la velocidad de propagación. “Un R₀ de 1.2 implica un crecimiento lento de los contagios, mientras que un R₀ de 1.4 permite que el virus se propague más rápidamente”, explicó.

Para ilustrarlo, Carrera citó un ejemplo sencillo: si 10 personas están infectadas con un virus cuyo R₀ es de 1.2, después de varias rondas de transmisión esos casos podrían convertirse en 25 o 30. Con un R₀ de 1.4, en cambio, esas mismas 10 personas podrían generar entre 40 y 50 contagios en el mismo periodo.

“La diferencia parece pequeña al inicio, pero se amplifica con el tiempo”, advirtió el epidemiólogo. En periodos como Navidad y Año Nuevo, cuando las reuniones se encadenan una tras otra, ese efecto multiplicador se vuelve más evidente.

Carrera enfatizó que un R₀ más alto no hace que la gripe sea más grave, pero sí permite que más personas se infecten en menos tiempo, lo que incrementa el ausentismo escolar y laboral y aumenta la presión sobre los servicios de salud.

El virus de la influenza presenta varios cambios en su estructura que pueden ayudarle a evadir las defensas del organismo. Para vigilar estas variaciones, la Organización Mundial de la Salud cuenta con una red global que analiza millones de muestras cada año, detecta nuevas amenazas y actualiza dos veces al año la composición de las vacunas contra la influenza. Cortesía JAMA

Ambos especialistas coincidieron en que las fiestas y reuniones sociales juegan un papel central en la aceleración de los brotes. Espacios cerrados, ventilación limitada, contacto prolongado y la mezcla de personas de distintas edades crean un entorno ideal para que el virus circule. La gripe no necesita mutar de forma dramática para expandirse: basta con que encuentre las condiciones adecuadas.

En medio del ambiente festivo, el mensaje de los especialistas es claro: la prevención sigue siendo clave. Ventilar los espacios, evitar asistir a reuniones si se tienen síntomas, reforzar el lavado de manos y proteger a las personas más vulnerables puede marcar la diferencia. En una época pensada para compartir, la gripe no necesita ser más peligrosa para circular; a veces, basta con que se propague un poco más rápido.

En Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado tres casos del subclado K del virus de la influenza A(H3N2). La institución explicó que un equipo de investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud secuenció 10 muestras de influenza A(H3N2), recibidas durante los meses de noviembre y diciembre. De estas, tres resultaron positivas para la variante K.

Una de las muestras, recibida en noviembre, corresponde a una mujer de 23 años, residente en Bella Vista, quien fue hospitalizada el 12 de noviembre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santo Tomás.

La paciente, indicó el Minsa, inició síntomas el 11 de noviembre, con tos, rinorrea y dificultad respiratoria, asociados a una exacerbación severa de asma y una infección de las vías respiratorias superiores. No reportó antecedentes de evacuación ni de viaje.

Las otras dos muestras, recibidas en diciembre, corresponden a una mujer de 40 años, atendida en el policentro de Parque Lefevre por una infección respiratoria leve (gripe), quien inició síntomas el 30 de noviembre con fiebre, tos, dolor de garganta y rinorrea; y a un niño de un año, internado desde el 8 de diciembre en la sala de cuidados respiratorios del Hospital del Niño.

El menor inició síntomas el 1 de diciembre y presentó fiebre, tos, dolor de garganta, rinorrea y dificultad respiratoria. Reside en el corregimiento de Burunga, en Arraiján.

El Minsa destacó que todos los casos, hasta la fecha, han sido dados de alta, aunque reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención durante la temporada festiva.