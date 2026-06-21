De $50 millones a $66.3 millones: así aumentó el proyecto vial Santiago-David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno aprobó una adenda que eleva en $16.2 millones el proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana en el tramo Santiago-David, cuyo costo total asciende ahora a $66.3 millones bajo un esquema ‘llave en mano’ con financiamiento del contratista.

El costo del proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la carretera Panamericana, en el tramo Santiago-David, aumentó en $16.2 millones tras la aprobación de una adenda contractual autorizada por el Gobierno mediante la Resolución de Gabinete No. 54 del 16 de junio de 2026, publicada en Gaceta Oficial.

Con esta modificación, el valor total de la obra pasa de $50,150,047.14 a $66,379,379.80, lo que representa un incremento aproximado de 32.4% respecto al monto inicialmente aprobado en febrero de 2025, cuando fue avalado el contrato original para la ejecución del proyecto vial.

La resolución autoriza al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a suscribir la Adenda No. 1 al contrato No. DIAC-1-93-2025, firmado con el Consorcio Interamericana Oeste, integrado por las empresas Ininco, S.A. y Constructora Urbana, S.A., responsables de la ejecución de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento del tramo carretero.

De acuerdo con la documentación oficial, la modificación no implica una ampliación del alcance físico de la obra, sino un cambio en la modalidad contractual y financiera bajo la cual será ejecutado el proyecto.

La decisión fue aprobada en Consejo de Gabinete. Foto/Cortesía

El ajuste establece el paso de un esquema de pago por avance de obra a un modelo denominado “llave en mano”, el cual incorpora financiamiento por parte del contratista. Bajo esta modalidad, la empresa ejecutora asume el financiamiento de los trabajos durante la etapa de construcción, mientras que el Estado realiza los pagos posteriormente, conforme a las condiciones previamente establecidas en el contrato.

El proyecto abarca aproximadamente 185 kilómetros del tramo Santiago-David, una de las principales vías de conexión entre las provincias de Veraguas y Chiriquí. Esta carretera es considerada estratégica para el transporte de carga, pasajeros y el tránsito interprovincial, al ser una de las rutas más importantes del occidente del país.

La contratación original había sido aprobada en febrero de 2025 mediante la Resolución de Gabinete No.18, por un monto de $50,150,047.14. En ese momento, el proyecto contemplaba un periodo de 365 días calendario para la ejecución de la obra, además de 1,095 días destinados a labores de mantenimiento, contados a partir de la orden de proceder.

Con la nueva adenda, el contrato mantiene el objetivo central de rehabilitar y dar mantenimiento a la vía, pero incorpora cambios sustanciales en la estructura financiera del proyecto, lo que impacta directamente en el costo total de la inversión pública.

En total, la obra se mantiene como una de las intervenciones viales de mayor alcance reciente en la red de la carretera Panamericana, tanto por su extensión como por el monto comprometido, que ahora supera los $66 millones tras la aprobación de la adenda.