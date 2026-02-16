De febrero a septiembre: así será la instalación de los nuevos ascensores del Complejo Hospitalario de la CSS

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los nuevos ascensores ya se encuentran en el lugar, cubiertos con lonas, y su instalación se realizará de manera escalonada: el primero a fin de este mes, el segundo el 30 de marzo, el tercero en junio, el cuarto en julio y el quinto en septiembre.

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tiene un calendario de trabajo para la instalación de cinco ascensores que está reemplazando en este centro de gran demanda de atención, con el objetivo de mejorar la movilidad de pacientes, colaboradores y visitantes, especialmente adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Según Yariela de De Sanctis, directora nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo de la CSS, el primer ascensor se instalará a finales de este mes de febrero, mientras que los siguientes se instalarán de manera escalonada: el segundo el 30 de marzo, el tercero en junio, el cuarto en julio, y el quinto, que cerrará el proyecto, en septiembre de 2026.

Algunos de estos equipos ya se encuentran en el lugar, aunque todavía no han sido instalados y permanecen cubiertos con lonas a la espera de que se concrete su montaje, lo que evidencia la complejidad del proceso logístico y administrativo que implica su implementación.

El proyecto ha cumplido con todos los pasos administrativos requeridos, aproximadamente 37 etapas desde la decisión inicial hasta la llegada al departamento de compras, y avanza sin reclamaciones ni retrasos. Una vez superadas estas etapas, se iniciará el proceso de refrendo de la contratación, garantizando transparencia y legalidad, explicó de De Sanctis en una entrevista para el programa 180 Minutos de la radio Red.

La funcionaria destacó que la modernización de los ascensores no solo busca facilitar la movilidad, sino también descongestionar las filas interminables que afectan a pacientes y colaboradores, incluyendo familiares y adultos mayores que dependen diariamente de la institución. A pesar de que el complejo es una estructura histórica y central, la instalación de los nuevos equipos permitirá que las operaciones continúen sin interrupciones significativas, garantizando seguridad y accesibilidad.

Elevadores nuevos en los estacionamiento cerca de la morgue del edificio conocido como la Especializada de la Caja de Seguro Social. Elysée Fernández

Mientras tanto, los ascensores actuales funcionan de manera intermitente. Usuarios reportan que algunos días solo un equipo opera y en otros ninguno, lo que obliga al personal a restringir el acceso con cintas de seguridad durante revisiones o reparaciones. El pasado viernes 6 de febrero, por ejemplo, dos ascensores estuvieron fuera de servicio, afectando la movilidad dentro del edificio.

Para quienes no pueden usar las escaleras, se habilitan los ascensores ubicados en la parte posterior del edificio, que conectan con el antiguo complejo hospitalario. De los cuatro equipos disponibles en esa zona, solo dos suelen estar operativos, y se utilizan principalmente para trasladar pacientes hospitalizados, generando retrasos y complicaciones en la atención médica.

La administración de la CSS informó en septiembre de 2025 que los nuevos ascensores ya habían sido licitados y adjudicados, aunque su instalación dependía del proveedor, lo que ha generado cierta espera en la ejecución del proyecto.

El estado de los ascensores en las instalaciones de todo el país, que heredó la actual administración es, según palabras de De Sanctis, “deplorable”. De los aproximadamente 97 equipos distribuidos en las diferentes unidades y policlínicas, varios presentan fallas graves que requieren atención urgente. En total, 22 elevadores necesitan ser reemplazados, de los cuales siete corresponden al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, lo que subraya la magnitud del problema.

Los primeros cinco nuevos ascensores son los que ya llegaron al Complejo, aunque aún quedan pendientes evaluaciones y gestiones en otras comisiones. Los otros dos ascensores aún no han sido comprados. Según la funcionaria, la situación no es tan simple como solicitar un elevador a un proveedor y recibirlo de inmediato, evidenciando la complejidad y el retraso acumulado en la infraestructura de movilidad hospitalaria.

Con la incorporación de estos ascensores, la CSS espera reducir los tiempos de espera, mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar que las instalaciones respondan a las necesidades de quienes transitan diariamente por el complejo, cumpliendo con los estándares de seguridad, accesibilidad y eficiencia en la atención.