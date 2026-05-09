De la piel a las articulaciones, el riesgo oculto de la psoriasis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Contrario a la creencia popular, la psoriasis no afecta únicamente la piel, está asociada a otras condiciones, entre ellas la artritis psoriásica que, según el reumatólogo Antonio Cachafeiro puede desarrollarse en el 30% de los pacientes.

En Panamá, para miles de personas, algo tan básico o cotidiano, como dar la mano o usar cierto tipo de ropa, puede convertirse en una fuente de incomodidad, dolor e incluso rechazo. La causa: la psoriasis, una enfermedad que no solo marca la piel, sino también la vida de quienes la padecen.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta octubre de 2024 en el país se registraban alrededor de 80 mil personas con esta condición, lo que representa cerca del 2% de la población. Sin embargo, no existe un registro actualizado, lo que evidencia un importante subregistro.

Además de los tratamientos tópicos, en nuestro país ya contamos con inyectables y medicamentos orales. Foto: Archivo LP

La psoriasis, según la Fundación Psoriasis de Panamá, es una enfermedad autoinmune en la que el proceso de renovación de la piel se acelera. Mientras en una persona sin la condición la piel tarda unos 28 días en regenerarse, en quienes la padecen este proceso ocurre en apenas tres o cuatro días, provocando acumulación de células y la aparición de placas escamosas.

Aunque existen diversos tratamientos, la enfermedad no tiene cura y suele manifestarse entre los 15 y 30 años; también puede afectar a niños y adultos mayores. Además, tiene un componente genético: aproximadamente un tercio de los pacientes tiene antecedentes familiares. En la aparición de la psoriasis también influyen factores desencadenantes como infecciones, medicamentos o alteraciones hormonales.

Más allá de la piel

Contrario a la creencia popular, la psoriasis no afecta únicamente la piel. Está asociada a otras condiciones, entre ellas la artritis psoriásica.

El reumatólogo Antonio Cachafeiro explicó que hasta un 30% de los pacientes con psoriasis puede desarrollar esta complicación. “Lo principal es la detección temprana”, señaló, al advertir que, aunque suele aparecer tras unos 10 años de enfermedad, en algunos casos puede manifestarse mucho antes.

El especialista también destacó que no siempre la artritis se presenta junto con lesiones visibles en la piel. “Hay pacientes que pueden tener activa la artritis y no tener la piel afectada en ese momento”, precisó.

Por su parte, la dermatóloga Claudia de la Cruz, vicepresidenta y presidenta electa del International Psoriasis Council, explicó que en el 75% de los casos la enfermedad comienza con manifestaciones en la piel, lo que convierte al dermatólogo en una pieza clave para un diagnóstico precoz.

Además, hizo énfasis en la necesidad de reconocer la enfermedad en distintos tonos de piel. “Cuando a uno le enseñan la psoriasis, se habla de placas rojas, pero en pieles morenas o negras puede no verse así“. Manifestó que en una persona de piel morena “no se va a ver una placa roja, es más puede ser de color negro“, lo que puede llevar a errores en el diagnóstico.

Falta de datos

Uno de los principales desafíos es la falta de información. Según De la Cruz, solo el 19% de los países cuenta con datos epidemiológicos sobre la psoriasis, lo que significa que el 81% carece de información precisa.

En Latinoamérica, esta limitación es aún más evidente, debido a los altos costos y la complejidad de los estudios. “Tener un registro nacional de pacientes es un requisito fundamental para entender qué está pasando en nuestros países”, sostuvo.

En Panamá, aunque no existen cifras oficiales actualizadas, se estima que unas 80 mil personas viven con la enfermedad. De acuerdo con Mónica de Chapman, presidenta de la Fundación Psoriasis de Panamá, las mayores concentraciones de casos se reportan en la ciudad de Panamá y en David, Chiriquí, principalmente por la densidad poblacional.

Ante esto, la fundación trabaja en la creación de una base de datos nacional para identificar pacientes y mejorar la distribución de especialistas en el país.

Señaló que actualmente, en Panamá existen distintas opciones de tratamiento. Además de los tratamientos tópicos, se cuenta con fototerapia en instituciones como la Caja de Seguro Social y el Hospital Santo Tomás.

También existen tratamientos sistémicos, que incluyen medicamentos orales y terapias biológicas inyectables de última generación, diseñadas específicamente para controlar la enfermedad.

Aunque la psoriasis no tiene cura, especialistas coinciden en que es tratable y que, con un diagnóstico oportuno y seguimiento adecuado, los pacientes pueden llevar una vida plena.

Discriminación y desinformación

Más allá del impacto físico, la psoriasis también tiene consecuencias sociales. La desinformación ha generado estigmatización y discriminación hacia quienes la padecen.

Desde la Fundación Psoriasis de Panamá se han documentado casos de niños que dejan de asistir a la escuela por temor al rechazo, así como mujeres que han sido discriminadas durante el embarazo tras presentar síntomas de la enfermedad.

Especialistas insisten en que la psoriasis no es contagiosa y hacen un llamado a la empatía y a la educación para reducir estos estigmas.

En Panamá, la Ley 322 del 30 de agosto de 2022 declara de interés nacional la atención integral de las personas con psoriasis, con el objetivo de garantizar acceso a tratamiento y mejorar su calidad de vida.

No obstante, cuatro años después, la falta de registros actualizados refleja que aún existen desafíos en su implementación, especialmente en la recopilación de datos y la planificación de políticas públicas.

Un acuerdo para cambiar el panorama

En este contexto, el pasado 28 de abril se firmó en Panamá un convenio de colaboración internacional entre organizaciones médicas y de pacientes vinculadas a la psoriasis y la reumatología.

La alianza reúne a entidades como la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatólogos (PANLAR), el International Psoriasis Council, Solapso, Colapiel y la Fundación Psoriasis de Panamá.

Ete acuerdo permitirá fortalecer la detección temprana, impulsar la creación de registros de pacientes y avanzar en la investigación. Foto: Elyseé Fernández/LP

Especialistas destacan que este acuerdo permitirá fortalecer la detección temprana, impulsar la creación de registros de pacientes y avanzar en la investigación con acceso a metodologías y conocimientos globales.

Considerado un paso clave para la región, el convenio busca mejorar el abordaje integral de la enfermedad, facilitar el acceso a tratamientos y reducir complicaciones como la artritis psoriásica, en un país donde aún no se conoce con precisión el alcance real de la psoriasis.