Debate por alza tarifaria del Metro: usuarios temen impacto en sus bolsillos

Las posiciones a favor y en contra se mantienen entre los usuarios sobre la posibilidad de que el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) incremente el costo de la tarifa de los viajes en tren, que desde la inauguración de la Línea 1 se mantiene en 0.35 centésimos y en la Línea 2 en 0.50 centésimos.

El tema surgió luego de que el director de Proyectos de la estatal Metro de Panamá, S.A., Carlos Cedeño, señalara en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que la entidad ha iniciado un proceso de análisis y estructuración de la tarifa.

Cedeño explicó que actualmente se desarrolla un análisis integral que no solo contempla los ingresos tarifarios, sino también fuentes de ingresos no tarifarios, con el fin de no trasladar toda la carga financiera a los usuarios. El estudio incluye la operación de las líneas actuales, la futura Línea 3 hacia Panamá Oeste y el proyecto del teleférico, que aún no ha sido licitado.

“Estamos en el proceso de estructurar un estudio completo para sugerir las tarifas correspondientes, considerando un equilibrio entre sostenibilidad financiera y accesibilidad para los usuarios”, señaló.

Aunque aún no se ha definido una fecha ni un monto específico, la administración confirmó que se realizan estudios técnicos y financieros para determinar la viabilidad del aumento.

La medida responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema, cubrir los costos de operación y mantenimiento, y enfrentar el impacto del incremento en los precios de la energía y otros insumos.

Datos del MPSA indican que en mantenimiento se asignaron $45 millones para el próximo año fiscal, aunque se requieren $109 millones. Esta partida incluye los contratos de mantenimiento de ambas líneas. En cuanto a deudas, el Metro arrastra una cuenta de $11 millones en 2024, que se elevará a casi $30 millones en 2025. Sumado a los recortes adicionales, el déficit acumulado en mantenimiento rondaría los $100 millones.

Usuarios como Joel Carrillo consideran que el Metro, en otras partes del mundo, es más costoso, además de destacar que es una obra “infravalorada”.

La gente quejándose por qué el metro quieren subir la tarifa, en qué otra parte del mundo un transporte así cuesta .35 centavos y llegar/salir del aeropuerto cueste menos de 1 dólar 👀. El metro es una belleza infravalorada en Panamá. — Joel Carrillo (@joelcarrillo25) August 30, 2025

Por su parte, Fátima Sarmiento, usuaria del sistema, señaló que no debe aumentarse la tarifa porque “siempre el aumento lo recibe la clase trabajadora”.

La posibilidad de un alza genera preocupación en algunos usuarios, quienes consideran que afectaría directamente su presupuesto familiar, en especial en un contexto de alzas en el costo de vida. Otros, sin embargo, reconocen la importancia de garantizar el mantenimiento de un transporte masivo que moviliza a más de 300 mil pasajeros al día.

En 2014, cuando se evaluaban los costos de la tarifa técnica del Metro, se estimaba entre 0.65 y 0.75 centésimos.

El metro en Panamá es muy barato en Chile es al revés muy caro lo ideal es un precio que vaya acorde al sueldo mínimo en Chile la gente gasta un 23% aproximadamente de su sueldo en bus ,micro como se dice en Chile. https://t.co/RapN5pWr0n — Bely (@isabcadiz) August 30, 2025

Segmentar tarifas

El ingeniero electromecánico Adiel Pérez Barretto, con más de 40 años de experiencia en su rama, explicó que existe la necesidad de revisar las tarifas del Metro de Panamá con un enfoque más segmentado y justo.

“La tarifa debería revisarse para segmentarse y que fuera más acorde a la capacidad de pago del usuario”.

En ese sentido, recordó que ya existen tarifas con descuentos aplicados a estudiantes y jubilados. “De hecho, ya está segmentada. Los estudiantes pagan un descuento y los jubilados también. Entonces, se trata de ampliar un poco más eso”, puntualizó.

Pérez Barretto también expresó su apoyo a los subsidios, pero aclaró que deben dirigirse únicamente a quienes realmente lo necesitan. De igual forma, cuestionó que personas con capacidad de pago se beneficien de apoyos que no les corresponden. “El subsidio de la tarifa eléctrica no es para ellos, no es para mí. Igual en el Metro, el subsidio no es para la gente que puede pagar, y hay maneras de cómo hacerlo. Entonces, hay que trabajar”, concluyó.