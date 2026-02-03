Panamá, 03 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DESEMBOLSO

    Décimo tercer mes: pago a funcionarios públicos será el 20 de febrero de 2026

    La fecha fue confirmada junto con la publicación del calendario de pago de salarios del primer semestre de 2026, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría.

    Aleida Samaniego C.
    Décimo tercer mes: pago a funcionarios públicos será el 20 de febrero de 2026
    El Gobierno pagará el décimo tercer mes el 20 de febrero a los servidores públicos. Archivo

    El primer pago del décimo tercer mes a los servidores públicos en Panamá se realizará el jueves 20 de febrero de 2026, según el calendario oficial de pagos divulgado por la Contraloría General de la República.

    Este desembolso corresponde al primer trimestre del año y representa un ingreso adicional para miles de funcionarios del Estado, que suele destinarse a gastos del hogar, compromisos financieros o ahorro.

    La fecha fue confirmada junto con la publicación del calendario de pago de salarios del primer semestre de 2026, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los servidores públicos.

    Fechas de pago salarial en febrero de 2026

    De acuerdo con el calendario oficial, los pagos de salarios se realizarán por grupos en las siguientes fechas:

    • Grupo 1: 11 y 25 de febrero

    • Grupo 2: 12 y 26 de febrero

    • Grupo 3: 13 y 27 de febrero

    Las autoridades recomendaron a los funcionarios verificar el grupo al que pertenecen, a fin de conocer con precisión la fecha en la que recibirán tanto su salario como el pago correspondiente del décimo tercer mes.

    Lo que debes saber sobre el décimo tercer mes

    • Se paga en tres partidas durante el año.

    • El pago de febrero corresponde al primer trimestre.

    • Aplica únicamente para servidores públicos activos.

    • Se deposita a través del sistema regular de pagos del Estado.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más
    • Tuneladora Panamá, que excava la Línea 3 del Metro, está próxima a salir al pozo de Balboa. Leer más
    • Puertos operados por Panama Ports Company concentran casi 40% del movimiento de contenedores de Panamá. Leer más
    • Embajada de Estados Unidos en Panamá respalda fallo que anula concesión portuaria. Leer más
    • Inician trabajos preliminares para la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en la Vía España. Leer más