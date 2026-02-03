Décimo tercer mes: pago a funcionarios públicos será el 20 de febrero de 2026

El primer pago del décimo tercer mes a los servidores públicos en Panamá se realizará el jueves 20 de febrero de 2026, según el calendario oficial de pagos divulgado por la Contraloría General de la República.
Este desembolso corresponde al primer trimestre del año y representa un ingreso adicional para miles de funcionarios del Estado, que suele destinarse a gastos del hogar, compromisos financieros o ahorro.
La fecha fue confirmada junto con la publicación del calendario de pago de salarios del primer semestre de 2026, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de los servidores públicos.
Fechas de pago salarial en febrero de 2026
De acuerdo con el calendario oficial, los pagos de salarios se realizarán por grupos en las siguientes fechas:
Grupo 1: 11 y 25 de febrero
Grupo 2: 12 y 26 de febrero
Grupo 3: 13 y 27 de febrero
Las autoridades recomendaron a los funcionarios verificar el grupo al que pertenecen, a fin de conocer con precisión la fecha en la que recibirán tanto su salario como el pago correspondiente del décimo tercer mes.
Lo que debes saber sobre el décimo tercer mes
Se paga en tres partidas durante el año.
El pago de febrero corresponde al primer trimestre.
Aplica únicamente para servidores públicos activos.
Se deposita a través del sistema regular de pagos del Estado.