Panamá, 27 de octubre del 2025

    CLIMA

    Huracán Melissa: declaran alerta amarilla en varias regiones de Panamá por lluvias persistentes

    José González Pinilla
    Huracán Melissa: declaran alerta amarilla en varias regiones de Panamá por lluvias persistentes
    Evacuaron familias en el corregimiento de Quebro, distrito de Mariato, provincia de Veraguas. Cortesía/Sinaproc

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó la tarde de este domingo 26 de octubre la alerta amarilla para varios distritos del país ante la persistencia de las lluvias.

    Tormenta tropical Melissa se convierte en huracán: efectos indirectos en Panamá

    Las áreas bajo esta alerta son:

    - Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú.

    - Veraguas: Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato.

    - Comarca Ngäbe Buglé: Ñurun.

    - Los Santos: Tonosí.

    - Herrera: Las Minas.

    Omar Smith, director de Sinaproc, explicó que, ante la evolución del huracán Melissa y sus efectos indirectos sobre el país, se decidió emitir la alerta amarilla.

    Huracán Melissa: declaran alerta amarilla en varias regiones de Panamá por lluvias persistentes
    Zonas del país bajo alerta amarilla este 26 de octubre de 2025.

    “Esta alerta busca que la capacidad de respuesta de las diferentes instituciones se mantenga lista para cualquier evento, prestas y activas para realizar los desplazamientos necesarios”, señaló.

    Indicó que, debido a las lluvias de las últimas horas, Tonosí ha sido una de las áreas más afectadas por inundaciones. En La Villa de Los Santos también se registraron anegaciones.

    Huracán Melissa: declaran alerta amarilla en varias regiones de Panamá por lluvias persistentes
    Inundaciones en Tonosí este 26 de octubre de 2025. Cortesía/Sinaproc

    Asimismo, se han reportado desbordes de ríos en la provincia de Veraguas, entre ellos el Quebro, Pavo y Cacao.

    En tanto, se mantiene aviso de vigilancia y monitoreo por alerta verde en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Guna Yala, Bocas del Toro (excepto Barú) y sectores del oriente de Chiriquí y el norte de Veraguas.

    En tanto, el Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases para este lunes 27 de octubre en el distrito de Tonosí.

    Recomendaciones a la población

    - Evite cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas.

    - Siga las indicaciones de las autoridades locales y los equipos de emergencia.

    - Mantenga a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad alejados de zonas vulnerables.

    - Siga las cuentas oficiales de información.

    Líneas de emergencias : 911 /520-4426

    José González Pinilla

    Editor


