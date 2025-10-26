Huracán Melissa: declaran alerta amarilla en varias regiones de Panamá por lluvias persistentes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó la tarde de este domingo 26 de octubre la alerta amarilla para varios distritos del país ante la persistencia de las lluvias.

Las áreas bajo esta alerta son:

- Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú.

- Veraguas: Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato.

- Comarca Ngäbe Buglé: Ñurun.

- Los Santos: Tonosí.

- Herrera: Las Minas.

Omar Smith, director de Sinaproc, explicó que, ante la evolución del huracán Melissa y sus efectos indirectos sobre el país, se decidió emitir la alerta amarilla.

“Esta alerta busca que la capacidad de respuesta de las diferentes instituciones se mantenga lista para cualquier evento, prestas y activas para realizar los desplazamientos necesarios”, señaló.

Indicó que, debido a las lluvias de las últimas horas, Tonosí ha sido una de las áreas más afectadas por inundaciones. En La Villa de Los Santos también se registraron anegaciones.

Asimismo, se han reportado desbordes de ríos en la provincia de Veraguas, entre ellos el Quebro, Pavo y Cacao.

En tanto, se mantiene aviso de vigilancia y monitoreo por alerta verde en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Guna Yala, Bocas del Toro (excepto Barú) y sectores del oriente de Chiriquí y el norte de Veraguas.

En tanto, el Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases para este lunes 27 de octubre en el distrito de Tonosí.

#LOÚLTIMO Suspenden las clases para este lunes 27 de octubre en el distrito de Tonosí, Los Santos, debido a las fuertes lluvias e inundaciones en esa región del país. pic.twitter.com/8Q60RgTiM2 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 27, 2025

Recomendaciones a la población

- Evite cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas.

- Siga las indicaciones de las autoridades locales y los equipos de emergencia.

- Mantenga a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad alejados de zonas vulnerables.

- Siga las cuentas oficiales de información.

Líneas de emergencias : 911 /520-4426