Declaran desierta la licitación para la renovación de la Plaza de Francia y la muralla colonial

La licitación pública para ejecutar las obras de restauración de la Plaza de Francia y la muralla colonial de la Punta de Chiriquí, en el Casco Antiguo, por un monto de $5.9 millones, fue declarada desierta.

El Ministerio de Cultura (Micultura) informó que las dos empresas que presentaron propuestas no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de cargos del acto público.

Las compañías participantes fueron Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (Aprocosa), que ofertó $5.9 millones, y Proyecto, Ejecución y Control de Obras, S.A., con una propuesta de $6.1 millones.

La comisión evaluadora determinó que Aprocosa incumplió con la documentación exigida sobre el personal técnico, específicamente la del “especialista social”. En el caso de la segunda empresa, el incumplimiento estuvo relacionado con la experiencia y el personal extranjero.

Ante estas fallas, la ministra encargada de Cultura, Arianne Benedetti, declaró desierto el acto público.

Los trabajos contemplaban estudios, diseño y elaboración de planos para la recuperación de esta área histórica del Casco Antiguo.