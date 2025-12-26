Panamá, 26 de diciembre del 2025

    TITULACIÓN DE TIERRAS

    Declaran zona de regularización a Bajo El Piro y Juan Gil en Panamá; abarcan 182 hectáreas

    José González Pinilla
    Área de Juan Gil en Panamá Este.

    Un total de 182 hectáreas fueron declaradas por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) como zona de regularización y titulación masiva de tierras.

    Se trata de los poblados de Bajo El Piro y Juan Gil, ubicados en el corregimiento de San Martín, distrito y provincia de Panamá.

    La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° ADMG-788-2025, publicada en la Gaceta Oficial, informó la entidad.

    “Esta medida responde al interés del Estado de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, promover el ordenamiento territorial y mejorar las condiciones de vida de familias que, por décadas, han ocupado y trabajado estas tierras de manera pacífica y comprobada, principalmente con fines de vivienda y producción agropecuaria”, explicó la ANATI.

    De acuerdo con la resolución, el proceso de regularización abarcará una superficie aproximada de 81 hectáreas en la comunidad de Bajo El Piro y 101 hectáreas en Juan Gil.

    En estas zonas reside una población estimada de más de 900 habitantes, quienes podrán acceder a sus títulos de propiedad mediante un procedimiento expedito, accesible, sin costo y sin necesidad de abogados, destacó la entidad.

