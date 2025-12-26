Declaran zona de regularización a Bajo El Piro y Juan Gil en Panamá; abarcan 182 hectáreas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 182 hectáreas fueron declaradas por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) como zona de regularización y titulación masiva de tierras.

Se trata de los poblados de Bajo El Piro y Juan Gil, ubicados en el corregimiento de San Martín, distrito y provincia de Panamá.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° ADMG-788-2025, publicada en la Gaceta Oficial, informó la entidad.

“Esta medida responde al interés del Estado de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, promover el ordenamiento territorial y mejorar las condiciones de vida de familias que, por décadas, han ocupado y trabajado estas tierras de manera pacífica y comprobada, principalmente con fines de vivienda y producción agropecuaria”, explicó la ANATI.

De acuerdo con la resolución, el proceso de regularización abarcará una superficie aproximada de 81 hectáreas en la comunidad de Bajo El Piro y 101 hectáreas en Juan Gil.

En estas zonas reside una población estimada de más de 900 habitantes, quienes podrán acceder a sus títulos de propiedad mediante un procedimiento expedito, accesible, sin costo y sin necesidad de abogados, destacó la entidad.