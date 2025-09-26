Defensoría del Pueblo atiende quejas contra conductores de MiBus en el sector Este

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Al menos cinco denuncias se han presentado en lo que va de 2025 contra conductores de MiBus del sector Este de la ciudad, por presuntamente negarse a transportar a personas con movilidad reducida, según informó Jair Herrera, representante del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (Conadis).

La situación fue expuesta durante una reunión convocada por el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, en la que participaron representantes de Conadis, la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y la empresa MiBus.

La Dirección de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo coordina un acercamiento entre las instituciones involucradas con el fin de establecer mecanismos de apoyo que garanticen el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y eviten su exclusión del transporte público.

Por su parte, la empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) destacó que se realizan capacitaciones y se aplican protocolos establecidos para garantizar la atención y seguridad de los usuarios; sin embargo, reconoció que pueden existir casos aislados en los que la atención no haya estado a la altura de las expectativas.

Además, aclaró que “estos casos no representan el compromiso y la dedicación de los más de 3,000 operadores y trabajadores que diariamente salen a la calle para ofrecer un servicio seguro y humano a todos los usuarios”.

MiBus informó que cuenta con canales oficiales para recibir, canalizar y atender cualquier situación reportada por los clientes, actuando conforme a su reglamento interno de trabajo, protocolos vigentes y valores corporativos.

Los reportes y denuncias pueden hacerse a través del Centro de Atención Ciudadana 311 o de la línea de atención por WhatsApp 6781-2906, indicando la fecha, hora, número de bus y, de ser posible, fotos o videos del incidente. Esto permite a la empresa dar seguimiento inmediato y tomar las medidas correspondientes.