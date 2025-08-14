Panamá, 14 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD

    Defensoría del Pueblo exige investigar la muerte de niña atendida por un ‘curandero’ en Veraguas

    José González Pinilla
    Defensoría del Pueblo exige investigar la muerte de niña atendida por un ‘curandero’ en Veraguas
    Centro de Salud Aristides Vallester en Calobre. Tomada de Google

    La Defensoría del Pueblo solicitó este jueves 14 de agosto una investigación exhaustiva por la muerte de una menor de 5 meses en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas, caso en el que, según reportes preliminares, habría intervenido un supuesto “curandero”.

    En un comunicado, la institución lamentó el fallecimiento y extendió sus condolencias a los familiares, advirtiendo que la pérdida de una vida infantil constituye una tragedia que interpela a toda la sociedad y obliga a reforzar los mecanismos de protección de la niñez establecidos por la ley.

    De acuerdo con la información, la menor recibió atención y orientación médica en el Centro de Salud Aristides Vallester tras presentar síntomas de vómito y diarrea; sin embargo, no fue hospitalizada ni sometida a tratamiento urgente, incluyendo canalización, luego de que el padre se negara tras alegar que un curandero les recomendó que no fuera inyectada porque estaba “ojeada”.

    Esthepany de La Rosa, directora médica de la instalación, informó que le comunicaron a los padres sobre el proceso de relevo de responsabilidad, pero se retiraron de las instalaciones de salud sin firmar el documento. Solo retiraron los medicamentos.

    Según la Defensoría, el artículo 33 de la Ley 285 de 2022 faculta a los centros de salud —públicos o privados— a intervenir de forma inmediata cuando la vida o integridad de un menor esté en riesgo, incluso ante la negativa de los padres o tutores.

    La Defensoría recordó que, en estos casos, la normativa obliga a activar de inmediato a la Policía de Niñez y Adolescencia y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida. También enfatizó que la ley reconoce a los padres como primeros responsables de la salud y bienestar de sus hijos, y que este deber no puede ser reemplazado por creencias, costumbres o prácticas contrarias a la preservación de la vida.

    La entidad manifestó su preocupación por la presunta intervención del curandero y pidió al Procurador General de la Nación ejercer las acciones penales correspondientes tanto contra él como contra los padres de la menor. Asimismo, solicitó al Ministerio de Salud investigar si se aplicaron de manera correcta los protocolos médicos y hospitalarios en este caso.

    “Respetamos la diversidad cultural y las distintas cosmovisiones, pero ninguna tradición puede justificar la privación del derecho fundamental a la vida de una niña”, destacó la Defensoría, recordando que la Constitución, la Ley 285 de 2022 y los tratados internacionales ratificados por Panamá establecen que el interés superior del niño prevalece en cualquier circunstancia.

    La institución informó que ya presentó la denuncia correspondiente y anunció que dará seguimiento al desarrollo de las investigaciones.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • La batalla por los cielos: así compite Panamá contra otros centros de transporte aéreos de Latinoamérica. Leer más
    • Corporación La Prensa escoge nuevo presidente de su junta directiva. Leer más