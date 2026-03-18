Déficit de infraestructura en escuelas de las comarcas, pese a proyectos en trámite del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Padres de familia y docentes demandan mejor infraestructura educativa, pese a los proyectos en marcha y el programa de mantenimiento que ejecuta el Meduca.

En las comarcas indígenas y en algunas áreas de difícil acceso de Panamá, el sistema educativo continúa afrontando serios desafíos en materia de infraestructura, acceso y condiciones de aprendizaje y, al inicio del año escolar 2026, esta es una realidad que golpea a miles de estudiantes que viven en esas zonas apartadas del país.

Han pasado solo dos semanas desde que las aulas volvieron a llenarse de estudiantes y ya docentes y padres de familia de centros educativos ubicados en las comarcas han reportado múltiples carencias, al tiempo que demandan mejores infraestructuras al Ministerio de Educación (Meduca).

En la escuela Sahila Iguadingipe, en Isla Tigre, ubicado en la comarca Guna Yala los estudiantes aún siguen dando clases en aulas ranchos. Cortesía

Por ejemplo, un padre de familia de la Escuela Cuba, ubicada en la comunidad de Nobadub, en la comarca Guna Yala, denunció una semana antes del inicio de clases que el plantel necesita nuevas aulas. Ante la falta de respuesta, explicó el residente, los padres de familia se organizaron para construir las aulas rancho que necesitaban, para dar una respuesta temporal a los estudiantes.

Según reportes de los padres de familia, el centro educativo solo contaba con cinco salones de clases.

Mientras tanto, en la Escuela Quebrada Cayuco, ubicada en la comunidad de Ñokribo, en la comarca Ngäbe-Buglé, el docente Mariano Becker denunció a través de sus redes sociales la falta de infraestructura para atender a los estudiantes.

La comunidad educativa de este plantel mantiene una lucha de más de una década para que las autoridades del Meduca eliminen unas 20 aulas rancho que aún funcionan en el lugar. Según el docente, existen salones de madera con muchos años de uso, y en reiteradas ocasiones se ha solicitado al Meduca una solución al problema de infraestructura. En este centro educativo estudian al menos mil alumnos.

El año pasado varios centros educativo se manifestaron pidiendo respuestas a las autoridades educativas. No quieren más aulas ranchos. Cortesía

Por su parte, en el Centro Educativo Cerro Pita, ubicado en la comunidad de Mironó, en la comarca Ngäbe-Buglé, padres de familia denunciaron las precarias condiciones de las denominadas aulas rancho, las cuales carecen de sillas, pupitres, paredes y, en algunos casos, de techo.

Mientras tanto, en la Escuela Cuayacán, ubicada en el corregimiento de Guoroni, distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé, denuncian que no hay aulas u otro tipo de infraestructura. Los estudiantes hacen largas caminatas para llegar a la “escuela” y reciben sus clases de pie porque no cuentan con salones, ni sillas.

En un video que circula en redes sociales denunciaron que las “las clases se imparten en espacios improvisados, mientras los niños y jóvenes se ven obligados a estudiar en medio de múltiples carencias”.

En las comarcas todavía existen entre 1,000 y 1,500 aulas rancho. No obstante, según el Meduca, esta cifra ha disminuido en los últimos años, ya que se han reemplazado 580 aulas rancho y 212 escuelas rancho por infraestructuras permanentes de cemento.

Infraestructura en trámite

En el caso de la Escuela Quebrada Cayuco, el Meduca informó que el plantel mantiene sus clases regulares. La comunidad educativa solicitó un proyecto integral que actualmente se encuentra en evaluación por parte de la Dirección Nacional de Proyectos.

“Es una escuela que ha aumentado su matrícula este año escolar; por lo tanto, se evalúa la obra”, indicó la entidad.

En cuanto al Centro Educativo Cerro Pita, las autoridades educativas señalaron que se construyen nuevas aulas, lo que permitirá una mejor distribución de los estudiantes y un mayor aprovechamiento de los espacios una vez culminen los trabajos de infraestructura. Actualmente, el centro educativo continúa impartiendo clases con el acompañamiento de las autoridades.

En la escuela Cerro Pita, las autoridades educativas señalaron que se construyen nuevas aulas. Cortesía

Respecto a la Escuela Cuba, en Nobadub, Guna Yala, el Meduca informó que las clases se mantienen con normalidad.

Datos del sistema Meduca SIG indican que existen 63 centros educativos que requieren mejoras y que están contemplados en el programa de Proyectos de Ingeniería de la entidad. Estos se distribuyen en cinco regiones: Kadrí, Ñokribo y Nedrini, en la comarca Ngäbe-Buglé, así como en las comarcas Guna Yala y Emberá.

De este grupo, el Meduca señala que 13 proyectos de escuelas ya han sido inaugurados, 12 se encuentran en ejecución y el resto permanece en trámites administrativos. En la región de Nedrini se registra el mayor avance, mientras que en la comarca Emberá se desarrolla la construcción de una nueva escuela en el Centro Educativo Isidro Guainora.

En cuanto a las escuelas ubicadas en las comarcas, que forman parte del Programa de Mantenimiento Continuo Verano 2026, la entidad tiene registradas 75 escuelas. De estas, 35 ya culminaron el programa de mantenimiento, 10 centros se encuentran en proceso de atención y 30 permanecen programados para intervención.

En el país, según datos de la institución, 460 escuelas están ubicadas en las comarcas indígenas del país. La mayoría corresponde al nivel primario y a centros Cefacei (Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial); sin embargo, también hay centros de educación básica general que incluyen primaria, premedia y media.