Delegaciones estudiantiles llenan de color la vía España; después de 14 años, regresaron los desfiles

Con motivo de los 122 años de vida republicana, más de 101 delegaciones —entre bandas estudiantiles, instituciones públicas y bandas independientes— participan este 3 de noviembre en los desfiles patrios que se desarrollan en la ciudad de Panamá, distribuidos en dos rutas: Casco Antiguo y Vía España.

Este año destaca el regreso de los desfiles a la Vía España, después de 14 años sin actividad patriótica en ese sector. Desde tempranas horas, la avenida se llenó de música, color y miles de jóvenes que marcharon con orgullo para rendir honor a la patria.

Liras, tambores, redoblantes, trompetas y otros instrumentos retumbaron con piezas emblemáticas, interpretadas con entusiasmo por los estudiantes que integran las bandas.

El tramo comprendido entre la Iglesia del Carmen y la Caja de Ahorros se convirtió en un corredor patriótico donde familias, visitantes y turistas se apostaron desde la mañana para asegurar un buen lugar y disfrutar de las presentaciones.

Entre ellos se encontraba Tamara González, quien asistió junto a sus dos hijos para ver desfilar a su alma mater, el Instituto Episcopal San Cristóbal.“Me ha gustado que los desfiles regresaran a la Vía España, porque tengo dos estaciones del Metro cerca y es más fácil llegar con niños”, destacó González.

Hasta el momento, los desfiles patrios a nivel nacional se desarrollan con total normalidad, informó la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien señaló que tanto en la capital como en el interior no se han reportado incidentes, a excepción de los desfiles en la comarca Ngäbe-Buglé, que fueron suspendidos debido a condiciones climáticas adversas, con el fin de evitar riesgos.

Molinar indicó que en el resto del país se aspira a que las actividades continúen sin contratiempos y con el acompañamiento del buen tiempo.

Con respecto a las delegaciones estudiantiles, la ministra elogió el esfuerzo y la participación artística de los jóvenes que protagonizan los Desfiles Patrios 2025, e hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con entusiasmo, unidad y responsabilidad en el marco de los 122 años de la República.

“Los muchachos han hecho un gran esfuerzo por lucir toda su capacidad artística en los desfiles y ojalá el país quiera celebrar con ellos nuestras fiestas. Que celebremos lo que somos”, expresó Molinar.

La ministra recordó que Panamá acumula 122 años de historia, lo que implica un compromiso nacional para trabajar unidos y seguir “haciendo lo correcto” para garantizar un futuro prometedor. “Tenemos que volver a concentrarnos en el estudiante y vamos a tener muchos resultados así”, afirmó.

En Panamá un total de 980,000 estudiantes se forman en escuelas oficiales y 143,000 alumnos en colegios particulares. Además Meduca cuenta con 3,102 centros educativos a nivel nacional y cerca de 50 mil educadores encargados de formar a los estudiantes, en todos los niveles de enseñanza.

Sobre el regreso de la ruta de Vía España, la ministra aseguró que la decisión del Ministerio de Educación (Meduca) ha sido bien recibida. “La gente está contenta porque hay más accesos, hay más facilidades”, dijo. Agregó que los abanderados del día fueron los campeones del Codicader y que este 4 de noviembre encabezarán la ruta los jóvenes de Colón, campeones regionales de baloncesto.

“Queremos decirles a nuestros muchachos cuánto valen y cuánto agradecemos el esfuerzo que hacen por dejarnos bien”, subrayó, acompañada también por otros ministros presentes en la actividad.

Casco Antiguo se viste de patria

En el Casco Antiguo, donde se estableció la Ruta 1 de los desfiles, más de 36 delegaciones estudiantiles pasaron frente al palco presidencial, además de cinco bandas independientes.

Hasta el momento, la asistencia en el Casco Antiguo ha sido masiva, con cientos de personas disfrutando del ordenado paso de las delegaciones, en una jornada marcada por el civismo, la música y el orgullo panameño.