Demora en procesos de contratación retrasa llegada de la merienda escolar a las aulas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las clases iniciaron y el programa de merienda escolar no estuvo listo. Las licitaciones para la compra de leche, galletas y crema nutricional siguen el procedimiento establecido por la Ley 22 y, según el Meduca, aún tienen un proceso que cumplir’.

El Programa de Alimentación Complementaria Escolar, conocido como la merienda escolar —que distribuye leche, galletas nutricionales y crema fortificada en las escuelas oficiales del país— aún no llega a los salones de clases. La razón: las licitaciones que adelanta el Ministerio de Educación (Meduca) no han completado el proceso ni han sido adjudicadas.

Actualmente, el Meduca lleva a cabo tres actos públicos para contratar los servicios de suministro, transporte, entrega y descarga de leche, galletas y crema nutricional para el desayuno escolar en los centros educativos, por un monto superior a 29.6 millones de dólares.

Según el portal Panamá Compra, de los tres actos públicos, la licitación de la leche semidescremada fortificada —publicada el 5 de diciembre de 2025— aún no ha sido adjudicada, aunque ya existe una recomendación de adjudicación por renglón emitida por la Comisión Evaluadora.

Esta licitación tiene un precio de referencia de 16.5 millones de dólares y de acuerdo con el pliego de condiciones, contempla la entrega de 38,419,801 unidades de leche durante este año, en beneficio de 247,468 estudiantes.

Su distribución deberá realizarse en un periodo de 37 semanas, según el cronograma establecido por el Meduca, en 879 centros educativos.

En este proceso ya presentaron ofertas las empresas Consorcio Nevada Dicarina y Estrella Azul, y existe una recomendación de adjudicación por parte de la Comisión Evaluadora.

La segunda licitación corresponde a la crema nutritiva enriquecida, publicada el 26 de diciembre de 2025, con un precio de referencia de 4,088,911.54 dólares.

A través de este proceso, el Meduca proyecta entregar 597,828 bolsas de cinco libras de crema en áreas de difícil acceso, beneficiando a 185,099 estudiantes.

Por el momento, en este acto público ya se instaló la Comisión Evaluadora para revisar las propuestas del Consorcio Cremas Nacionales III y Cereales Nutricionales Especializados, S.A.

En tanto, el 5 de enero de este año, el Meduca lanzó la licitación de galletas nutricionales mejoradas, con un precio de referencia de 9 millones de dólares. En total, se prevé suministrar galletas a 16 renglones educativos, beneficiando a 454,305 estudiantes.

Según el pliego de condiciones, deberán entregarse 66,251,038 unidades de galletas dulces o saladas. Actualmente, en este acto público se presentaron propuestas de las empresas Consorcio Alimentos Panamá, que ofertó 9,463,092 dólares; Panadería Santa Librada, con 9,463,662.95 dólares; y Cereales Nutricionales Especializados, S.A., con una propuesta de 9,494,835.21 dólares.

Licitaciones de la merienda deben cumplir procesos

A pesar de que estas licitaciones llevan más de dos meses en proceso, el asesor legal del Meduca, Javier Hernández, indicó que no existe una fecha definida para su adjudicación y ejecución, debido a que el procedimiento aún debe cumplir varias etapas establecidas por ley.

El abogado explicó que, conforme a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, primero debe emitirse el informe de la Comisión Evaluadora, seguido de un periodo de observaciones por parte de las empresas participantes. Posteriormente, se abre un plazo para la presentación de reclamos y, tras la adjudicación, existe la posibilidad de interponer recursos de impugnación.

“Todavía tenemos un proceso que cumplir tal como lo establece la ley 22”, señaló Hernández, al detallar que estos mecanismos pueden extender los tiempos, especialmente si las empresas presentan objeciones o acciones legales.

Además, indicó que, una vez adjudicado el contrato, aún se debe completar la fase de perfeccionamiento, que incluye el refrendo de la Contraloría General de la República, cuyo tiempo de aprobación no depende directamente de la entidad.

En ese sentido, subrayó que no es posible precisar cuándo comenzará la distribución de estos productos a los estudiantes, ya que los plazos están condicionados por los tiempos legales y los posibles recursos presentados por los participantes.

Cuestionamientos a la licitación del “vaso de leche”

En relación con la licitación de la leche, cuestionada por el diputado Raúl Pineda, quien señaló que la empresa recomendada para adjudicarse 11 renglones (Chiriquí, comarcas, Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, San Miguelito, Panamá Centro, Panamá Este y Panamá Norte) supuestamente importaría leche desde Costa Rica, lo que afectaría a los productores nacionales, el Meduca respondió que aún no hay adjudicación.

Ante estos señalamientos, la directora nacional de Nutrición y Salud Escolar del Meduca, Gilda Montenegro, explicó que el proceso se rige por un pliego de cargos que establece requisitos técnicos y administrativos obligatorios, entre ellos que la leche debe ser “100% natural, de vaca, fluida, fresca y de producción nacional”.

Agregó que la Comisión Evaluadora es un ente independiente que recomienda la adjudicación en función del menor precio y el cumplimiento de los requisitos. “Nos estaríamos adelantando a un procedimiento que también nos compete, que es el tema de inspeccionar y hacer las debidas pruebas”, señaló.

Montenegro también enfatizó que se establecerán procesos de verificación de calidad una vez se adjudique el contrato, incluyendo pruebas de laboratorio antes de cada entrega y evaluaciones adicionales con entidades como el Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

“Antes de cada entrega, la empresa tiene el deber de presentar los laboratorios para comprobar los parámetros nutricionales que solicitamos”, precisó.

El Meduca aclaró que el proceso de licitación del programa de alimentación escolar aún no ha sido adjudicado y se encuentra en etapas administrativas conforme a la Ley 22.

Sobre la cobertura del programa, Montenegro explicó que no todos los estudiantes reciben leche, ya que la merienda escolar contempla distintas modalidades según las condiciones de acceso.

“A unas escuelas se les da leche con galletas y a otras crema con galletas, especialmente en áreas de difícil acceso, por un tema logístico”, indicó. No obstante, aseguró que ambas opciones aportan el 20% de los requerimientos nutricionales diarios.

Las autoridades reiteraron que cualquier afirmación sobre el origen del producto o la adjudicación final es prematura, hasta que se completen todas las fases legales.

Cabe recordar que, en la última licitación de la merienda escolar realizada en 2024, el proceso tardó cinco meses en adjudicar los tres actos públicos, con una inversión de 61.9 millones de dólares para los periodos 2024 y 2025.