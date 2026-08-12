Dengue baja 34.8% en Panamá: 4,936 casos y 14 defunciones hasta el 12 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá acumula 4,936 casos de dengue hasta la semana 28 de 2026, frente a los 7,566 registrados en el mismo periodo de 2025, una reducción de 34.8%.

Panamá registra una reducción de 34.8% en los casos acumulados de dengue durante las primeras 28 semanas epidemiológicas de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Hasta el 12 de julio, el país contabiliza 4,936 casos, frente a los 7,566 registrados en 2025.

Pese a esta disminución, el dengue continúa generando presión sobre el sistema de salud. El informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) reporta 577 hospitalizaciones y 14 defunciones acumuladas hasta la semana epidemiológica No. 28.

La tasa de incidencia nacional se ubica en 106.8 casos por cada 100 mil habitantes.

Las defunciones se concentran en ocho regiones. Bocas del Toro y Los Santos registran tres muertes cada una, mientras que la Región Metropolitana y Chiriquí acumulan dos defunciones cada una.

En Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas se reporta una defunción en cada región.

Veracruz, con la mayor cantidad de casos

El comportamiento del dengue varía entre los corregimientos. Veracruz encabeza la lista con 517 casos, seguido de Puerto Pilón, con 239; Tocumen, con 227; y 24 de Diciembre, con 148.

También superan los 100 casos Sabanitas, con 139; Cristóbal Este, con 137; Burunga, con 122; y Cristóbal, con 113.

En el desglose territorial, la comarca Ngäbe Buglé registra 20 casos y Darién 18.

El Minsa mantiene los operativos de control y prevención en diferentes puntos del país, mediante los equipos de Control de Vectores y Promoción de la Salud.

Las autoridades advierten que la disminución de los contagios no significa que se deban relajar las medidas de prevención. El llamado principal es a eliminar de manera permanente los recipientes y objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

También recomiendan mantener tapados los depósitos de agua destinados al uso doméstico y acudir a una instalación de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general o dolores musculares, evitando la automedicación.

Así, aunque Panamá registra 2,630 casos menos que en el mismo periodo de 2025, las autoridades mantienen la vigilancia ante una enfermedad que ya ha provocado 577 hospitalizaciones y 14 defunciones en lo que va de 2026.