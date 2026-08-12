Panamá, 12 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 12 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EPIDEMIOLOGÍA

    Dengue baja 34.8% en Panamá: 4,936 casos y 14 defunciones hasta el 12 de julio

    Panamá acumula 4,936 casos de dengue hasta la semana 28 de 2026, frente a los 7,566 registrados en el mismo periodo de 2025, una reducción de 34.8%.

    Aleida Samaniego C.
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Dengue baja 34.8% en Panamá: 4,936 casos y 14 defunciones hasta el 12 de julio
    La eliminación de recipientes que acumulan agua es una de las principales medidas para prevenir la proliferación del mosquito 'Aedes aegypti', transmisor del dengue. Foto/Archivo

    Panamá registra una reducción de 34.8% en los casos acumulados de dengue durante las primeras 28 semanas epidemiológicas de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Hasta el 12 de julio, el país contabiliza 4,936 casos, frente a los 7,566 registrados en 2025.

    +info

    Radiografía del dengue: ¿dónde circula el virus en Panamá realmente?

    Pese a esta disminución, el dengue continúa generando presión sobre el sistema de salud. El informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) reporta 577 hospitalizaciones y 14 defunciones acumuladas hasta la semana epidemiológica No. 28.

    La tasa de incidencia nacional se ubica en 106.8 casos por cada 100 mil habitantes.

    Las defunciones se concentran en ocho regiones. Bocas del Toro y Los Santos registran tres muertes cada una, mientras que la Región Metropolitana y Chiriquí acumulan dos defunciones cada una.

    En Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas se reporta una defunción en cada región.

    Veracruz, con la mayor cantidad de casos

    El comportamiento del dengue varía entre los corregimientos. Veracruz encabeza la lista con 517 casos, seguido de Puerto Pilón, con 239; Tocumen, con 227; y 24 de Diciembre, con 148.

    También superan los 100 casos Sabanitas, con 139; Cristóbal Este, con 137; Burunga, con 122; y Cristóbal, con 113.

    En el desglose territorial, la comarca Ngäbe Buglé registra 20 casos y Darién 18.

    El Minsa mantiene los operativos de control y prevención en diferentes puntos del país, mediante los equipos de Control de Vectores y Promoción de la Salud.

    Las autoridades advierten que la disminución de los contagios no significa que se deban relajar las medidas de prevención. El llamado principal es a eliminar de manera permanente los recipientes y objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

    También recomiendan mantener tapados los depósitos de agua destinados al uso doméstico y acudir a una instalación de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general o dolores musculares, evitando la automedicación.

    Así, aunque Panamá registra 2,630 casos menos que en el mismo periodo de 2025, las autoridades mantienen la vigilancia ante una enfermedad que ya ha provocado 577 hospitalizaciones y 14 defunciones en lo que va de 2026.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    Última Hora

    • 15:36 Cierre parcial en la Panamericana por trabajos del Cuarto Puente: estas son las fechas Leer más
    • 15:34 Fallece Ivis Ubarte Kirchman, futbolista del Inter Panamá CF  Leer más
    • 15:18 Aparece la pareja del exdirector de la DGI, Publio De Gracia; ella sigue trabajando en el Estado Leer más
    • 14:46 Messi dedica un emotivo mensaje a su padre: ‘No sé cómo seguir’ Leer más
    • 14:30 Caen seis policías y funcionarios por presunta red de corrupción en perjuicio de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública Leer más
    • 14:25 Dengue baja 34.8% en Panamá: 4,936 casos y 14 defunciones hasta el 12 de julio Leer más
    • 13:36 Decretan tres días de duelo nacional por los fallecidos en el terremoto Leer más
    • 13:30 El cargo que no aparece en su factura, pero sí en el precio de todo Leer más
    • 13:15 Infamia: usurpar un nombre Leer más
    • 12:58 Se incrementa el calor: IMHPA emite aviso de vigilancia por sensaciones térmicas de hasta 42°C Leer más