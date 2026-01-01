Panamá, 01 de enero del 2026

    Departamento de Epidemiología

    Dengue en Panamá: 15,832 casos confirmados y 27 defunciones

    Getzalette Reyes
    El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica #51 de 2025 —correspondiente al período del 14 al 20 de diciembre— se han registrado 15,832 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

    De acuerdo con el informe oficial, 14,037 casos corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 1,687 presentan signos de alarma y 108 han sido clasificados como dengue grave.

    En cuanto a la distribución geográfica, la Región Metropolitana encabeza la lista con 4,815 casos, seguida por San Miguelito con 2,754, Panamá Oeste con 1,665, Panamá Norte con 1,487 y Chiriquí con 910 casos.

    También se reportaron cifras elevadas en Bocas del Toro (892), Veraguas (561), Los Santos (554), Colón (492) y Herrera (488), entre otras regiones.

    Hospitalizaciones y defunciones

    El Minsa detalló que 1,566 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario debido a la enfermedad.

    En cuanto a las defunciones, se contabilizan 27 muertes por dengue en lo que va del año, distribuidas principalmente en Chiriquí (6) y Bocas del Toro (4).

    También se reportaron fallecimientos en Panamá metro (3), San Miguelito (3), Darién (2), Panamá Este (2) y Coclé (2), además de una defunción en Los Santos, Herrera, la Comarca Ngäbe Buglé, Panamá Oeste y Colón, respectivamente.

    Incidencia y grupos más afectados

    Según el reporte, la tasa de incidencia nacional se sitúa en 346 casos por cada 100 mil habitantes durante la semana epidemiológica 51.

    Los corregimientos con mayor número de casos confirmados son Tocumen (1,060) y 24 de Diciembre (948), en la Región Metropolitana; Belisario Frías (681) y Belisario Porras (558), en San Miguelito; y Ernesto Córdoba Campos (390), en Panamá Norte.

    Aunque la mayoría de los casos se registra en personas de 25 a 49 años, el grupo etario más afectado es el de 10 a 14 años, de acuerdo con el Minsa.

    Prevención

    El Minsa informó que mantiene operativos intensificados de control de vectores en todo el país y reiteró el llamado a la ciudadanía para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

    El Aedes aegypti,​ más conocido como el mosquito del dengue. Archivo

    Las autoridades recomiendan eliminar recipientes en desuso que acumulen agua, como latas, botellas y neumáticos, así como mantener limpios los alrededores de las casas. Entre los síntomas más comunes del dengue se encuentran fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular.

