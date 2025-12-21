Dengue en Panamá: más de 15 mil casos y 25 defunciones en lo que va de 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica No. 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2025) se registraron 15,098 casos acumulados de dengue en todo el país.

Del total de casos reportados, 13,394 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,601 con signos de alarma y 103 casos de dengue grave, de acuerdo con el informe oficial.

La región metropolitana encabeza la lista con 4,624 casos, seguida por San Miguelito con 2,618 y Panamá Oeste con 1,596. También se reportaron cifras significativas en Panamá norte (1,432), Chiriquí (882) y Bocas del Toro (844).

Otras regiones afectadas son Veraguas (550), Los Santos (523), Herrera (447), Colón (445), Panamá Este (405), Darién (336) y Coclé (310). En tanto, la comarca Ngäbe Buglé registró 71 casos y Guna Yala, 15.

Hospitalizaciones y defunciones

El informe detalla que 1,474 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario en lo que va del año. Asimismo, se notificaron 25 defunciones asociadas al dengue durante 2025.

Las muertes se distribuyen de la siguiente manera: Chiriquí (5), Bocas del Toro (4), región metropolitana (3), Darién (2), Panamá este (2), Coclé (2) y San Miguelito (2). Con un deceso cada una figuran Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, la Comarca Ngäbe Buglé y Colón.

El Minsa informó que continúa intensificando los operativos de control de vectores en todo el país. Archivo

Incidencia y zonas más afectadas

La tasa de incidencia nacional se sitúa en 330 casos por cada 100 mil habitantes, según el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 48.

Por corregimientos, los mayores registros se concentran en Tocumen (1,029 casos) y 24 de Diciembre (906), ambos en la región metropolitana; Belisario Frías (622) y Belisario Porras (552), en San Miguelito; y Ernesto Córdoba Campos (379), en Panamá Norte.

La mayoría de los casos se presenta en personas con edades comprendidas entre 10 y 49 años.

Prevención y recomendaciones

El Minsa informó que continúa intensificando los operativos de control de vectores en todo el país y reiteró el llamado a la participación ciudadana para eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran eliminar recipientes en desuso que acumulen agua —como latas, botellas y neumáticos— y mantener limpios los alrededores de las casas.

Las autoridades recordaron que los síntomas más frecuentes del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Además, insistieron en no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la aparición de estos signos.