Panamá, 21 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD PÚBLICA

    Dengue en Panamá: más de 15 mil casos y 25 defunciones en lo que va de 2025

    Aleida Samaniego C.
    Dengue en Panamá: más de 15 mil casos y 25 defunciones en lo que va de 2025
    Las autoridades de salud piden a la población eliminar los criaderos de mosquitos. Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa), a través del departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica No. 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2025) se registraron 15,098 casos acumulados de dengue en todo el país.

    +info

    Panamá supera los 14 mil casos de dengue en 2025; reportan 23 defuncionesVacuna contra el dengue no resolverá el problema, dice el ministro de SaludVacuna contra el dengue estudiada en Panamá demostró ser eficiente frente a broteDengue e influenza en aumento en Panamá: Lo que debe saber para prevenirlosDengue, zika y oropouche: lo que necesitas saber sobre los casos en PanamáPanamá, entre los países con circulación simultánea de los cuatro serotipos de dengue

    Del total de casos reportados, 13,394 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,601 con signos de alarma y 103 casos de dengue grave, de acuerdo con el informe oficial.

    La región metropolitana encabeza la lista con 4,624 casos, seguida por San Miguelito con 2,618 y Panamá Oeste con 1,596. También se reportaron cifras significativas en Panamá norte (1,432), Chiriquí (882) y Bocas del Toro (844).

    Otras regiones afectadas son Veraguas (550), Los Santos (523), Herrera (447), Colón (445), Panamá Este (405), Darién (336) y Coclé (310). En tanto, la comarca Ngäbe Buglé registró 71 casos y Guna Yala, 15.

    Hospitalizaciones y defunciones

    El informe detalla que 1,474 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario en lo que va del año. Asimismo, se notificaron 25 defunciones asociadas al dengue durante 2025.

    Las muertes se distribuyen de la siguiente manera: Chiriquí (5), Bocas del Toro (4), región metropolitana (3), Darién (2), Panamá este (2), Coclé (2) y San Miguelito (2). Con un deceso cada una figuran Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, la Comarca Ngäbe Buglé y Colón.

    Dengue en Panamá: más de 15 mil casos y 25 defunciones en lo que va de 2025
    El Minsa informó que continúa intensificando los operativos de control de vectores en todo el país. Archivo

    Incidencia y zonas más afectadas

    La tasa de incidencia nacional se sitúa en 330 casos por cada 100 mil habitantes, según el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 48.

    Por corregimientos, los mayores registros se concentran en Tocumen (1,029 casos) y 24 de Diciembre (906), ambos en la región metropolitana; Belisario Frías (622) y Belisario Porras (552), en San Miguelito; y Ernesto Córdoba Campos (379), en Panamá Norte.

    La mayoría de los casos se presenta en personas con edades comprendidas entre 10 y 49 años.

    Prevención y recomendaciones

    El Minsa informó que continúa intensificando los operativos de control de vectores en todo el país y reiteró el llamado a la participación ciudadana para eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, tanto dentro como alrededor de las viviendas.

    Entre las principales recomendaciones se encuentran eliminar recipientes en desuso que acumulen agua —como latas, botellas y neumáticos— y mantener limpios los alrededores de las casas.

    Las autoridades recordaron que los síntomas más frecuentes del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Además, insistieron en no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud ante la aparición de estos signos.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más
    • Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito desiste de prórroga y mantiene la licitación de basura para el 19 de diciembre. Leer más