Panamá, 03 de septiembre del 2025

    EPIDEMIOLOGÍA

    Dengue en Panamá: Más de 9,700 casos y 15 muertes en lo que va de 2025

    Aleida Samaniego C.
    La mayoría de casos de este año se registran en la región metropolitana de Salud. Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa), a través del departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica No.32 (del 3 al 9 de agosto de 2025), hay un total de 9,791 casos acumulados de dengue en todo el país. De estos, 8,669 son casos sin signos de alarma, 1,053 presentan signos de alarma y 69 son considerados graves.

    Las regiones más afectadas por el brote son la región metropolitana, con 2,809 casos, seguida por la región de San Miguelito con 1,900 casos, y Panamá Oeste con 1,122 infecciones.

    También destacan Panamá norte (952 casos) y Chiriquí (625 casos), entre otras. En total, las 15 provincias y comarcas del país han reportado contagios, siendo las menos afectadas las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, con 56 y 9 casos respectivamente.

    Hasta el momento, se han registrado 930 hospitalizaciones por dengue, reflejando la gravedad del brote. Además, el Minsa ha confirmado 15 muertes relacionadas con la enfermedad. Las defunciones se distribuyen en varias provincias: Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), región metropolitana (2), Panamá este (2), y una en Coclé y San Miguelito.

    En cuanto a la tasa de incidencia, el país presenta 214 casos por cada 100,000 habitantes, con el grupo etario más afectado entre los 10 y 59 años. Este panorama ha llevado al Minsa a intensificar las acciones de control del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue.

    Las autoridades instan a la población a colaborar eliminando criaderos de mosquitos en sus hogares, especialmente en objetos que acumulan agua como neumáticos, latas, botellas y recipientes en desuso. También se recomienda limpiar con regularidad las viviendas y patios.

    El dengue, enfermedad transmitida por la picadura del mosquito, se caracteriza por fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Ante cualquier síntoma, el Minsa exhorta a la población a no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.

    El brote actual también está marcado por la circulación de los cuatro serotipos del virus, siendo el DEN-3 y el DENV-4 los más prevalentes. Esto ha ocasionado un aumento en la cantidad de casos graves y fatales, lo que hace aún más urgente la implementación de medidas preventivas.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

