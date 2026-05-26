Denuncian ingreso de maquinaria a humedal en San Carlos; Miambiente anuncia inspecciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Denuncian afectaciones al humedal cercano a playa La Ensenada, en San Carlos, sin embargo, Miambiente informó que el proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental categoría II.

Luego de las denuncias de moradores de Playa La Ensenada, ubicada en el distrito de San Carlos, en Panamá Oeste, quienes alertaron sobre el ingreso de maquinaria pesada a un área de humedal y manglar en recuperación, el Ministerio de Ambiente (Miambiente) informó que el proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.

La alerta fue emitida por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), a través de residentes de San Carlos, quienes denunciaron el ingreso de maquinaria pesada presuntamente vinculada a la empresa Desarrollo Turístico San Carlos, S.A., en el área del humedal.

El CIAM explicó que, en junio de 2025, la organización presentó una demanda de nulidad contra el Estudio de Impacto Ambiental categoría II del proyecto, aprobado por Miambiente en octubre de 2024, al considerar que incumple normas ambientales y contradice un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que desde 2015 estableció que cualquier intervención en esta zona requiere un EIA categoría III.

En su momento, la Procuraduría de la Administración solicitó declarar nula, por ilegal, la resolución que aprobó el proyecto.

No obstante, ante la reactivación de las labores, el CIAM hizo un llamado a las autoridades para detener los trabajos y actuar conforme al principio de protección ambiental.

Por su parte, Miambiente explicó mediante un comunicado que el proyecto cuenta con un EIA categoría II aprobado mediante la Resolución No. DEIA-IA-073-2024 del 25 de octubre de 2024, emitida conforme a los procedimientos establecidos en la normativa ambiental vigente.

La entidad aclaró que durante 2025 se ordenó la paralización temporal de las actividades del proyecto, tras detectarse incumplimientos relacionados con obligaciones ambientales y la falta de permisos vigentes requeridos para su ejecución, en estricto apego al marco legal.

Posteriormente, el promotor del proyecto, a través de su equipo consultor, presentó documentación orientada a subsanar dichos incumplimientos, la cual fue evaluada por las instancias técnicas correspondientes.

El comunicado indicó que, a la fecha, el proyecto mantiene trámites y gestiones en curso ante Miambiente “en función de regularizar su situación conforme al derecho”.

Respecto a los señalamientos sobre posibles afectaciones a ecosistemas de manglar y atendiendo reportes ciudadanos difundidos en redes sociales, Miambiente informó que realizará nuevas inspecciones y verificaciones técnicas en el sitio para determinar la situación actual y, de ser necesario, adoptar las medidas administrativas y legales correspondientes.