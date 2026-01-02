Denuncian mala coordinación en la entrega de boletín en el Colegio José Remón Cantera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Padres de familia y acudientes del Colegio José Antonio Remón Cantera, ubicado en Paitilla, denunciaron este viernes 2 de enero, una grave falta de organización y comunicación por parte del plantel, luego de que acudieran al centro educativo para retirar los boletines de calificaciones de sus hijos y no han recibido respuestas claras.

La denuncia de los acudientes destaca que la entrega de boletines no se realizó debido a que los docentes no han entregado las calificaciones correspondientes.

Esta situación ha provocado largas filas dentro del plantel, sin que los padres pudieran acceder a los boletines, a pesar de que el proceso de reválidas anunciado por el Ministerio de Educación (Meduca) se inicia el próximo lunes 5 de enero.

Según el Meduca, el Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2026 está dirigido a estudiantes de educación premedia y media, de centros educativos oficiales y particulares, que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año escolar 2025.

El periodo para inscripciones de las reválidas empezó el 29 de diciembre y culmina este viernes 2 de enero. Mientras que las clases se extenderán del 5 de enero al 6 de febrero de 2026.

Según se pudo constatar, las filas más extensas corresponden a los estudiantes de décimo grado; sin embargo, aún faltan numerosos padres por ser atendidos. La atención se ha limitado a una sola persona por mesa, encargada únicamente de verificar si los estudiantes reprobaron alguna materia o si deben revalidar, sin entregar los boletines oficiales.

Los padres expresaron su malestar por la falta de información y orientación, señalando que no hay personal ni administrativo, docente o de la dirección que explique la situación ni ofrezca soluciones, mientras la espera se prolonga por varias horas.

Ante este escenario, los acudientes hacen un llamado a las autoridades educativas para que intervengan y se garantice una entrega ordenada, oportuna y transparente de los boletines, evitando afectar el proceso académico de los estudiantes y la planificación de las familias.

En el Colegio José Antonio Remón Cantera se registra una matrícula de aproximadamente 2 mil estudiantes, entre el turno matutino y vespertino.