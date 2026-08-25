Denuncian nuevos robos y deterioro en una escuela en Las Garzas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Continúan los actos de vandalismo en los centros educativos. Esta vez, la escuela Virgen de Guadalupe, ubicada en Las Garzas, corregimiento de Pacora, en Panamá Este, fue afectada por el robo de cables de cobre y de los aires acondicionados que habían sido instalados en los salones modulares donde los niños reciben sus clases.

El diputado por Panamá Este, Betserai Richards, pidió al Ministerio de Educación (Meduca) intervenir ante los constantes hurtos registrados en los salones modulares, que son una extensión del plantel educativo y están ubicados dentro de los terrenos del Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China.

De acuerdo con la denuncia, delincuentes ingresaron a los salones modulares del centro educativo y sustrajeron los aires acondicionados y el cobre de ocho equipos, dejando las instalaciones expuestas y afectando las condiciones en las que reciben clases los estudiantes, ya que las aulas son muy calurosas.

Richards indicó que a los problemas de seguridad se suma el deterioro de los baños del plantel, una situación que requiere atención por parte de las autoridades educativas. “Los baños de los niños no tienen privacidad: hay dos excusados, uno al lado del otro, sin puerta ni división, y solo está la puerta principal”, denunció.

La escuela Virgen de Guadalupe figura en los registros oficiales del Meduca como un centro educativo ubicado en Las Garzas, con niveles de preescolar, primaria y media, y cuenta con una población estudiantil de 1,906 estudiantes.

Actualmente, en los salones modulares de la escuela Virgen de Guadalupe, ubicados en el Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe China, solo estudian los alumnos de educación media, que representan unos 523 estudiantes.

Otra de las denuncias planteadas por los padres de familia es el estado de un muro perimetral del centro educativo, que se encuentra inestable y a punto de colapsar. Por ello, piden que sea reparado antes de que ocurra una tragedia.

Además, señalaron el mal estado de los propios salones modulares, que se encuentran deteriorados, así como de las canchas, que no reciben el mantenimiento necesario para garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

El diputado hizo un llamado a las autoridades de seguridad y a la Policía Nacional, así como al Meduca, para que se instalen cámaras de seguridad que permitan monitorear las instalaciones. Recientemente, Delia Marcela Herrera retornó al cargo de viceministra de Infraestructura del Meduca, por solicitud del ministro de Educación, Ventura Vega.

Estudio evidencia problemas

En el informe especial “Inspección a los centros educativos a nivel nacional, año 2025”, realizado por la Defensoría del Pueblo, se identificaron múltiples deficiencias en la escuela Virgen de Guadalupe, entre ellas problemas de infraestructura, falta de agua potable y un tanque de reserva que no funcionaba.

El informe también señaló que, debido al aumento de la matrícula, el plantel solo tiene capacidad para atender a estudiantes de primaria, mientras que los alumnos de premedia deben ser atendidos en el C.F.I. Bilingüe China.

Además, la escuela presentaba dificultades con el servicio de internet, el funcionamiento intermitente del comedor y falta de aulas e insumos para los laboratorios de ciencias e informática.

El informe también documentó el deterioro de distintos espacios del plantel. Las ventanas se encontraban en mal estado y afectadas por la proliferación de aves, mientras que las cunetas de la entrada principal estaban deterioradas, lo que provocaba la entrada de agua durante la temporada lluviosa.

La cerca perimetral de la cancha de fútbol requería reparación y la cancha techada necesitaba el reemplazo del techo de zinc. A esto se sumaban problemas con la acometida eléctrica y la falta de fuentes de agua.

Se consultó al Meduca sobre el vandalismo ocurrido en este centro educativo e informaron que los problemas de los cables de cobre hurtados ya fue subsanado.

Además la entidad informó que los estudiantes de educación premedia, reactivaron las clases, debido que se mantiene en semana de exámenes trimestrales.