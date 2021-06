Derechos humanos de la población LGBTIQ son ‘vulnerados por medidas de movilidad establecidas por las autoridades’: Defensoría del Pueblo

INFORME

La Defensoría del Pueblo de Panamá reconoció este domingo 27 de junio, a través de un comunicado, que el Gobierno Nacional violó los derechos a la igualdad y no discriminación de la población LGBTIQ con las medida de cuarentena por género.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Defensoría del Pueblo concluyen que “el Ministerio de Salud (Minsa), La Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad vulneraron los derechos humanos de la población LGBTIQ, principalmente a las personas trans y sus representantes Pau González y Venus Tejada, específicamente el derecho a la igualdad y no discriminación”, dio a conocer el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

La Defensoría recomendó al Minsa y al Gobierno central comenzar en un plazo oportuno un proceso de revisión de la resolución No. 1/2020, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Convenciones Internacionales y la Constitución Política de Panamá, realizar capacitaciones en materia de derechos humanos en especial al derecho a la igualdad, no discriminación y analizar a fondo el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante la dignidad humana.

El proceso de capacitación y sensibilización de derechos humanos también fue recomendado para el personal de la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad. El comunicado agrega que la Defensoría como institución nacional de derechos humanos se pone a disposición para formar parte del proceso para erradicar estigmas, estereotipos y perfilamiento.

Esta institución también pidió al Minsa y a la Policía Nacional, que remita en un plazo no mayor de 30 días, los argumentos que sustentan la aceptación o no e las recomendaciones emitidas por la Defensoría a través de la resolución No. P-1259G de 11 de junio de este año.

Las investigaciones surgieron luego de que la Organización Hombres Trans Panamá y la Asociación Panameña de Personas Trans expusieran ante la Defensoría las situaciones generadas por la medida de cuarentena por género implementada para mitigar los casos de la Covid-19, la cual solo permitía salir en determinados días de la semana de acuerdo al género que aparecía en la cédula.

En julio del año pasado, tras quejas de la población trans, el Ministerio de Seguridad emitió un comunicado en el que señalaba que los estamentos de seguridad eran respetuosos de los derechos humanos y rechazaba todo tipo de violencia, xenofobia, homofobia, transfobia o discriminación, con independencia de quien provenga.

Este domingo, el Minsa, tras conocer el comunicado de la Defensoría, señaló que el decreto de restricción movilidad por género no era discriminatoria y las personas podían movilizarse los días que les tocaban de acuerdo a su identidad y no necesariamente a lo que se aparecía en su cédula.

Debido a la tercera ola de la pandemia en Panamá, la Defensoría del Pueblo consideró necesario recordar que Panamá fue el primer país en adoptar la restricción de movilidad por género, afectando de esta manera la integridad y dignidad humana de las personas LGBTIQ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer).