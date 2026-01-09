Desabastecimiento: Comisión aprueba listado de 300 fármacos esenciales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este nuevo listado incluye moléculas para la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes, así como medicamentos especializados de difícil adquisición.

La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos aprobó la adquisición coordinada de 300 fármacos con el objetivo de garantizar el suministro en las farmacias del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales patronatos en todo el país.

La decisión se adoptó durante la segunda reunión de esta comisión, instalada para atender la escasez de medicamentos en el sistema público de salud.

Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, explicó que las mesas técnicas han trabajado en la unificación de los listados de medicamentos para ejecutar una compra nacional conjunta. “Este nuevo listado incluye moléculas para tratar la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes, así como medicamentos especializados de difícil adquisición”, detalló.

Conte señaló que estos últimos corresponden a fármacos en los que las empresas no suelen participar en los actos públicos, por lo que podrán ser adquiridos mediante este proceso de compra excepcional.

Aclaró, además, que esta adquisición no interfiere con los actos públicos vigentes del Minsa y la CSS, ya que responde exclusivamente a un escenario de desabastecimiento crítico.

Según el funcionario, para la próxima semana se espera concluir la revisión final del listado de medicamentos bajo este proceso. El documento será presentado al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y posteriormente al presidente de la República, José Raúl Mulino, para su publicación en la Gaceta Oficial y la posterior realización de los actos de adquisición a través de la plataforma Panamá Compra.

La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos fue instalada el 15 de octubre de 2025 y creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 20 del 19 de septiembre de 2025. Está integrada por el Minsa, la CSS, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico de Panamá, el Colegio Nacional de Farmacéuticos y la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.

Como parte de su labor, la comisión ha sostenido reuniones con hospitales del Minsa, la CSS y patronatos, con el fin de revisar los listados y determinar qué renglones pueden ser adquiridos de manera conjunta.

La instalación de esta instancia se sustenta en el artículo 261 de la Ley 419 del 2 de febrero de 2024, que faculta al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, a declarar el desabastecimiento crítico de medicamentos y adoptar medidas para prevenir su escasez en el sector público.