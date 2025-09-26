Desalojan a más de 30 buhoneros en predios de la estación del Metro de San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de 30 buhoneros que ocupaban la servidumbre pública en los predios de la estación de la línea 1 del Metro de San Miguelito fueron desalojados la mañana de este viernes 26 de septiembre por personal de la Policía Nacional, tras la notificación previa emitida por el Metro de Panamá, S.A. (MPSA) a los comerciantes informales.

El desalojo forma parte de un proceso de rescate de espacios públicos, establecido en el Decreto Ejecutivo 261 del 4 de abril de 2014 y en el Decreto 82 del 21 de marzo de 2023, los cuales prohíben la ocupación o realización de cualquier tipo de actividad en los predios internos, externos y en las zonas aledañas a las estaciones e instalaciones del sistema del Metro.

En el lugar se encontraban vendedores informales de queso, verduras, artículos de aseo, agua, sodas, lotería, ropa, comida y otros productos.

La Dirección de Salud de San Miguelito había realizado previamente operativos en los que decomisó alimentos como queso, frijoles y pan que no contaban con registro sanitario.

El desalojo se efectuó en ambos accesos de la estación del Metro de San Miguelito: desde el lado de la Gran Estación (frente al supermercado El Fuerte) y en el sector que conduce hacia la ciudad, cerca del supermercado El Machetazo.

En el operativo participaron funcionarios del Sistema Nacional de Migración, Policía Nacional, Metro de Panamá y Dirección Nacional de Aduanas.

La institución reiteró que el objetivo de esta medida es recuperar los espacios públicos, garantizar áreas seguras y ordenadas para los ciudadanos, y hacer cumplir la normativa que regula la actividad comercial en la vía pública.

Operativos similares ya se habían ejecutado en la línea 1, específicamente en la estación 5 de Mayo y han removido las estructuras viejas de puestos que se ubicaban cerca a la estación de San Isidro. En esta ocasión, la acción se llevó a cabo en la estación de San Miguelito.

Entre las estaciones que han recuperado sus espacios públicos para el libre tránsito de los usuarios del Metro se encuentran Cerro Viento, Nuevo Tocumen, Las Mañanitas y Villa Lucre, todas en la línea 2.

En desarrollo…