Desalojo de buhoneros permite la recuperación de áreas externas en estaciones del Metro

Los predios externos de cinco estaciones del Metro de Panamá han sido recuperados, luego de que la empresa estatal iniciara un proceso de rescate de los espacios públicos establecidos en el Decreto Ejecutivo 261 del 4 de abril de 2014 y en el Decreto 82 del 21 de marzo de 2023, los cuales señalan que no está permitido realizar ningún tipo de ocupación o actividad en los predios externos o internos, ni en las zonas aledañas de las estaciones e instalaciones del sistema del Metro.

El caso más reciente se dio este martes 2 de septiembre en la estación 5 de Mayo, donde unos 14 buhoneros desalojaron el lugar tras varias notificaciones del Metro de Panamá y por orden del Municipio de Panamá, una vez vencido el plazo establecido para desocupar el pasado 11 de agosto.

La alcaldía capitalina hizo un llamado a los microempresarios y comerciantes informales a acercarse a la Subdirección de Microempresarios, ubicada en la Torre de las Américas, para iniciar su proceso de legalización. Este paso les permitirá desarrollar sus actividades en espacios autorizados y dentro de los parámetros que establece la ley.

La institución señaló que el objetivo de esta medida es mejorar el espacio público, garantizar áreas seguras y ordenadas para los ciudadanos, y hacer cumplir la normativa que regula la actividad comercial en la vía pública.

Desde la madrugada del martes, este grupo de buhoneros comenzó con el levantamiento de sus puestos. Muchos habían invertido en la fabricación de carpas y en la compra de mercancía. En el lugar había vendedores informales en ambos accesos de la estación 5 de Mayo, dedicados a la venta de frutas, sodas, agua embotellada, gorras, correas, medias, zapatillas, chicheros, cartuchos y billeteras.

Jonathan Ávila, uno de los comerciantes que debió recoger sus pertenencias, explicó que hace dos meses les habían solicitado cambiar sus mesas por carpas de 3x3 metros para “mejorar la estética del lugar”. Muchos de los vendedores acataron la solicitud, invirtiendo más de 2 mil dólares en carpas, rejillas y mercancía. Ahora piden una reubicación en un espacio digno.

La Defensoría del Pueblo informó que se reunirá con autoridades del Municipio para conocer las soluciones que se les brindarán a estos trabajadores informales.

Entre las estaciones que han recuperado sus espacios públicos para el libre tránsito de los usuarios del Metro se encuentran Cerro Viento, Nuevo Tocumen, Las Mañanitas y Villa Lucre, todas en la línea 2; mientras que en la línea 1 se suma la estación 5 de Mayo.