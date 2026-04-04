Desaparece turista en Veraguas en medio de fuertes oleajes y colapso de estructuras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó este sábado 04 de abril, la desaparición de un ciudadano francés de 70 años, quien fue reportado como desaparecido tras ingresar al mar en horas de la mañana, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, específicamente en el área de Santa Catalina y playa El Estero.

En paralelo, unidades de guardavidas y del Servicio de Protección Institucional (SPI) rescataron a tres menores de edad en el sector de La Ensenada, en San Carlos, luego de que ignoraran la bandera roja que advertía sobre condiciones peligrosas del mar.

De igual forma, en el sector de Veracruz, Panamá Oeste, dos personas fueron rescatadas, luego de estar en riesgo de ser arrastradas por la marea a mar abierto.

Además, se registró el colapso de una estructura en playa Malibú, distrito de Chame, la cual era utilizada como casa de alquiler. Solo se reportaron daños materiales.

Según el dueño del inmueble, de origen israelí, hace un año la residencia empezó a presentar rajaduras y de acuerdo a una revisión por parte de una empresa provada, le aconsejaron construir un muro de contención que soportara los fuertes oleajes.

Las condiciones marítimas adversas también se han hecho sentir en otras zonas del país. En playa Santa Clara, en la provincia de Coclé, se reportaron fuertes oleajes y corrientes de resaca, por lo que se izó la bandera roja, prohibiendo el ingreso de bañistas.

De igual forma, las autoridades ordenaron el cierre de playa Juan Hombrón debido a la máxima marea y la formación de corrientes peligrosas, mientras que en playa La Angosta se colocó bandera roja ante la presencia de al menos 25 bañistas y unas 150 personas en el área.

En este contexto, el Cuerpo de Bomberos informó que, durante los días últimos tres días de la Semana Santa, se han atendido 270 emergencias a nivel nacional.

Entre las atenciones destacan 115 incidentes por abejas africanizadas, 41 incendios de masa vegetal, 23 casos por problemas de salud y 12 accidentes de tránsito, además de incendios estructurales, vehiculares y de basura, un incidente en una embarcación, así como emergencias por escapes de gas y árboles caídos.

Los estamentos de seguridad reiteraron el llamado a la población a respetar las señalizaciones y advertencias en las playas, especialmente ante condiciones climáticas adversas, a fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo la vida.