Desbordamiento del río La Villa en Los Santos afecta a 12 viviendas

Al menos 12 residencias resultaron afectadas en el sector de Villa Bonita, en la provincia de Los Santos, tras el desbordamiento del río La Villa, registrado este sábado, según informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron un aumento en el caudal del río, lo que generó inundaciones que afectaron tanto viviendas como propiedades en la zona. Actualmente, las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación, con el fin de evaluar los posibles riesgos y tomar medidas preventivas.

El Sinaproc indicó que están a la espera de que el nivel del agua descienda para poder ingresar y realizar las evaluaciones de daños, así como determinar si existen afectaciones estructurales en las viviendas de la comunidad.

Las autoridades han reiterado su llamado a la población a mantenerse alerta ante las condiciones climáticas, evitando cruzar ríos crecidos y siguiendo los avisos oficiales sobre posibles nuevas lluvias en las próximas horas.

Mientras que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales suspendió temporalmente el servicio en las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Chitré, y Parita, debido a la crecida de los ríos La Villa y Parita, así como por las altas turbiedades. La medida preventiva busca proteger los equipos de bombeo, y se mantiene el monitoreo para restablecer el servicio cuando las condiciones lo permitan.