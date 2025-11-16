Panamá, 16 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    CLIMA

    Desbordamiento del río La Villa en Los Santos afecta a 12 viviendas

    Aleida Samaniego C.
    Desbordamiento del río La Villa en Los Santos afecta a 12 viviendas
    Desbordamiento del río La Villa, en la provincia de Los Santos. Cortesía

    Al menos 12 residencias resultaron afectadas en el sector de Villa Bonita, en la provincia de Los Santos, tras el desbordamiento del río La Villa, registrado este sábado, según informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

    Las fuertes lluvias de los últimos días provocaron un aumento en el caudal del río, lo que generó inundaciones que afectaron tanto viviendas como propiedades en la zona. Actualmente, las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación, con el fin de evaluar los posibles riesgos y tomar medidas preventivas.

    El Sinaproc indicó que están a la espera de que el nivel del agua descienda para poder ingresar y realizar las evaluaciones de daños, así como determinar si existen afectaciones estructurales en las viviendas de la comunidad.

    Las autoridades han reiterado su llamado a la población a mantenerse alerta ante las condiciones climáticas, evitando cruzar ríos crecidos y siguiendo los avisos oficiales sobre posibles nuevas lluvias en las próximas horas.

    Mientras que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales suspendió temporalmente el servicio en las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Chitré, y Parita, debido a la crecida de los ríos La Villa y Parita, así como por las altas turbiedades. La medida preventiva busca proteger los equipos de bombeo, y se mantiene el monitoreo para restablecer el servicio cuando las condiciones lo permitan.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La ruta y los dueños del Oceanic Tug, la nave incautada con $200 millones en droga. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Subirán los precios de las gasolina a partir de este viernes 14 de noviembre. Leer más
    • Gobierno inspeccionó el call center Alorica cuatro veces en 2025 tras denuncias, confirma la ministra de Trabajo. Leer más
    • Aduanas destituye a 200 funcionarios por presunta corrupción, crimen organizado y falta de idoneidad. Leer más
    • Así están los clasificados provisionales: todo se define el martes en un cierre simultáneo en Concacaf. Leer más
    • Estados Unidos revoca la visa al vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más