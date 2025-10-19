Panamá, 19 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OBRAS

    Desde este lunes 20 de octubre inician reparaciones en el Puente de las Américas

    José González Pinilla
    Puente de las Américas.

    Este lunes 20 de octubre iniciarán los trabajos nocturnos de reparación en el Puente de las Américas, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Las labores forman parte del proyecto de “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas” y se extenderán hasta el viernes 31 de octubre de 2025.

    Los trabajos se ejecutarán en horario de 9:00 p.m. a 3:30 a.m., con el objetivo de intervenir la losa de rodadura sin afectar el tráfico diurno en una de las vías más transitadas del país, indicó.

    El MOP pidió a los conductores extremar la precaución en el área, seguir las instrucciones del personal de seguridad vial y respetar la señalización temporal instalada. La velocidad máxima en el tramo intervenido será de 40 km/h.

    La institución ofreció disculpas por las posibles afectaciones y agradeció la comprensión de los usuarios mientras avanzan estas labores en este puente, inaugurado el 12 de octubre de 1962.

    José González Pinilla

    Editor


