Desde este lunes desembolsan el pago de programas como $120 a los 65

A partir de este lunes 1 de septiembre comienza el tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas.
Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entidad encargada de los desembolsos.
Los programas a los que se refiere el ministerio son: Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y los bonos de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Panamá (Senapan).
El método de pago, indicó el Mides, será a través de dos modalidades: tarjeta Clave y cheque. Del 1 al 12 de septiembre el desembolso se realizará mediante tarjeta Clave, mientras que del 22 al 26 de septiembre será en las áreas de difícil acceso.
Seguimos cumpliendo con las familias panameñas.— Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (@MIDESPma) August 30, 2025
El tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas se realizará en las siguientes fechas: pic.twitter.com/rjVqvC3hLv