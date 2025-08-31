Desde este lunes desembolsan el pago de programas como $120 a los 65

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de este lunes 1 de septiembre comienza el tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas.

Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entidad encargada de los desembolsos.

Los programas a los que se refiere el ministerio son: Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y los bonos de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Panamá (Senapan).

El método de pago, indicó el Mides, será a través de dos modalidades: tarjeta Clave y cheque. Del 1 al 12 de septiembre el desembolso se realizará mediante tarjeta Clave, mientras que del 22 al 26 de septiembre será en las áreas de difícil acceso.