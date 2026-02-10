Panamá, 10 de febrero del 2026

    ASISTENCIA ECONÓMICA

    Desembolso del PASE-U avanza este 10 de febrero: conozca los lugares habilitados

    El Ifarhu realiza pagos del PASE-U este 10 de febrero en Colón, Panamá Oeste y la comarca Ngäbe-Buglé.

    Aleida Samaniego C.
    El Ifarhu continúa con el pago de las becas del PASE-U. Cortesía

    El proceso de desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continuará este martes 10 de febrero de 2026, con una logística especial diseñada para atender tanto áreas urbanas como comunidades de difícil acceso.

    De acuerdo con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la jornada de pagos se concentrará en tres regiones prioritarias, donde se requiere una coordinación técnica específica para garantizar la entrega del beneficio a los estudiantes beneficiarios.

    En la provincia de Colón, el operativo se desarrollará en el distrito de Donoso, específicamente en el corregimiento de Coclé del Norte, una zona catalogada como de difícil acceso. En Panamá Oeste, los pagos se realizarán en los distritos de La Chorrera y Arraiján, mientras que en la comarca Ngäbe-Buglé la entrega de los fondos tendrá lugar en el distrito de Müna.

    El Ifarhu informó que el horario de atención será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. en los centros escolares habilitados. Las autoridades recomendaron a los acudientes acudir temprano, especialmente en Coclé del Norte y Müna, donde las condiciones del terreno y la movilidad podrían generar demoras.

    Para completar el trámite sin contratiempos, es indispensable presentar los documentos de identidad vigentes del estudiante y del representante legal. La entidad reiteró que no se efectuarán pagos si no se cumple con este requisito.

    El PASE-U forma parte de los programas de apoyo social del Estado orientados a reducir la deserción escolar y respaldar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, particularmente en áreas con mayores vulnerabilidades sociales y geográficas.

