Desfile Ciudad de las Estrellas: estas son las prohibiciones, cierres y multas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá anunció una serie de medidas especiales de seguridad, movilidad y control urbano para el desfile navideño Ciudad de las Estrellas (City of Stars), que se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, desde las 3:00 p.m.

El recorrido partirá de la avenida Nicanor de Obarrio (calle 50) y culminará en la esquina de la calle 76, en el corregimiento de San Francisco.

El Decreto Alcaldicio No. 14 del 25 de noviembre de 2025 —que lleva la firma del alcalde Mayer Mizrachi Matalon— ya fue publicado en la Gaceta Oficial y busca garantizar el orden público, la seguridad de los asistentes y el disfrute familiar del evento.

Restricción vehicular y cierres temporales

El decreto establece que se coordinará con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la restricción de estacionamiento y circulación de vehículos en la ruta del desfile, desde las 10:00 p.m. del sábado 13 de diciembre hasta las 4:00 a.m. del lunes 15 de diciembre.

La ATTT dispondrá la remoción de los vehículos estacionados en la ruta oficial del desfile durante el periodo señalado.

Prohibición de venta de licor en la ruta

El decreto prohíbe toda venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro de la ruta del desfile y sus áreas aledañas.

La única excepción aplica para locales comerciales ubicados dentro del área, siempre que cuenten con permiso vigente y mantengan el consumo dentro del establecimiento.

Fuera de estas excepciones, las infracciones serán sancionadas con multas de $500 a $1,000, además del comiso de las bebidas alcohólicas.

Prohibiciones adicionales durante el evento

Para garantizar la seguridad de los asistentes, la alcaldía también prohíbe:

+ El ingreso o uso de hieleras (coolers), envases de vidrio o recipientes con bebidas alcohólicas.

+ El uso de fuegos artificiales o pirotecnia a lo largo de la ruta.

+ El uso de bocinas o equipos de sonido ambulante que interfieran con el desarrollo del desfile.

+ La instalación de vallas u obstáculos sin autorización previa.

+ La venta ambulante sin permisos municipales.

+ Manipular hidrantes o consumir alcohol en la vía pública.

+ Realizar actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.

+ Usar disfraces o uniformes que puedan confundirse con los de los estamentos de seguridad.

+ Usar máscaras, antifaces, pinturas o pelucas que dificulten la identificación de las personas después de las 6:00 p.m.

+ Abrir o manipular hidrantes con fines recreativos.

Responsabilidad de locales y organizadores

Los establecimientos comerciales y los organizadores deberán cumplir normas específicas, entre ellas:

+ No exceder el aforo permitido.

+ Mantener las salidas de emergencia despejadas.

+ Garantizar condiciones sanitarias y de seguridad.

+ Cooperar con las autoridades municipales y de salud.

Inspecciones y vigilancia

Inspectores municipales, Policía Municipal y Jueces de Cumplimiento supervisarán la aplicación de las medidas. El decreto permite solicitar apoyo de unidades de la Policía Nacional cuando sea necesario.

“Estas medidas buscan garantizar que el desfile sea un evento seguro, familiar y ordenado para todos”, destacó la alcaldía en el documento oficial.