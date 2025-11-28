Panamá, 28 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Vigilancia y protección

    Desfile de Antorchas: Bomberos realizan su tradicional recorrido en varios puntos del país

    Henry Cárdenas P.
    Desfile de Antorchas en la ciudad capital. LP/Jancarlo Mendoza

    Reiterando su compromiso diario de proteger vidas y propiedades de la población, el Cuerpo de Bomberos de Panamá llevó a cabo este jueves 27 de noviembre su tradicional Desfile de Antorchas.

    La actividad reunió a decenas de bomberos y sus familias luciendo sus antorchas con orgullo, al tiempo que transmiten su dominio y compromiso en el control del fuego.

    El repicar de los tambores y el paso marcial, característico de la institución, creó un espectáculo que une tradición, disciplina y emoción en diferentes regiones del país.

    En la ciudad capital, la marcha empezó a las 8:00 p.m., partiendo desde las inmediaciones del Edificio Avesa, en Vía España, rumbo a las calles de Calidonia, hasta llegar a la Estación Ricardo Arango, en la Vía Justo Arosemena.

    Desfile de Antorchas: Bomberos realizan su tradicional recorrido en varios puntos del país
    Recorrido por la Vía España. LP/Jancarlo Mendoza

    En La Villa de Los Santos, en La Chorrera (Panamá Oeste), Bugaba (Chiriquí) y en Bocas del Toro también se llevó a cabo el Desfile de Antorchas,

    “Estos desfiles representan la unidad y dedicación de los bomberos panameños, destacando la valentía, disciplina y tradición que los caracteriza. Cada marcha es un homenaje a quienes, día a día, enfrentan emergencias para salvaguardar a la ciudadanía, fortaleciendo el orgullo de pertenecer a la familia bomberil”, resaltó la entidad en un comunicado.

    Desfile de Antorchas: Bomberos realizan su tradicional recorrido en varios puntos del país
    Tradición bomberil. LP/Jancarlo Mendoza

    Los Bomberos cumplen 138 años de fundación y este desfile forma parte de las actividades para celebrar este acontecimiento.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

