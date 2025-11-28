Desfile de Antorchas: Bomberos realizan su tradicional recorrido en varios puntos del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Reiterando su compromiso diario de proteger vidas y propiedades de la población, el Cuerpo de Bomberos de Panamá llevó a cabo este jueves 27 de noviembre su tradicional Desfile de Antorchas.

La actividad reunió a decenas de bomberos y sus familias luciendo sus antorchas con orgullo, al tiempo que transmiten su dominio y compromiso en el control del fuego.

Video: Jancarlo Mendoza pic.twitter.com/au8gNuMtaF — La Prensa Panamá (@prensacom) November 28, 2025

El repicar de los tambores y el paso marcial, característico de la institución, creó un espectáculo que une tradición, disciplina y emoción en diferentes regiones del país.

En la ciudad capital, la marcha empezó a las 8:00 p.m., partiendo desde las inmediaciones del Edificio Avesa, en Vía España, rumbo a las calles de Calidonia, hasta llegar a la Estación Ricardo Arango, en la Vía Justo Arosemena.

Recorrido por la Vía España. LP/Jancarlo Mendoza

En La Villa de Los Santos, en La Chorrera (Panamá Oeste), Bugaba (Chiriquí) y en Bocas del Toro también se llevó a cabo el Desfile de Antorchas,

“Estos desfiles representan la unidad y dedicación de los bomberos panameños, destacando la valentía, disciplina y tradición que los caracteriza. Cada marcha es un homenaje a quienes, día a día, enfrentan emergencias para salvaguardar a la ciudadanía, fortaleciendo el orgullo de pertenecer a la familia bomberil”, resaltó la entidad en un comunicado.

Tradición bomberil. LP/Jancarlo Mendoza

Los Bomberos cumplen 138 años de fundación y este desfile forma parte de las actividades para celebrar este acontecimiento.