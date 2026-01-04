Desfile de las Mil Polleras 2026: el listado oficial de posiciones de las delegaciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Gran Desfile de las Mil Polleras 2026, una de las manifestaciones culturales más representativas del país, ya cuenta con el listado oficial de posiciones de las delegaciones que participarán en el recorrido por las calles de Las Tablas, provincia de Los Santos.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) dio a conocer al público el listado de las 108 delegaciones que formarán parte del encuentro folclórico, organizadas por bloques, lo que permitirá a los asistentes planificar su participación.

Entre los participantes figuran agrupaciones folklóricas, instituciones, familias y colectivos culturales que darán vida a esta gran cita nacional. Del total de delegaciones, más de 20 corresponden a entidades del Gobierno, lo que refleja el respaldo institucional a esta expresión del patrimonio cultural panameño.

La cita será el sábado 17 de enero, a partir de la 1:00 de la tarde, en Las Tablas, donde cada delegación deberá formarse de acuerdo con el listado divulgado, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado del desfile y evitar situaciones de desorganización registradas en ediciones anteriores.

Para asegurar la correcta realización del evento, la ATP emitió la Resolución No. 097/2005, mediante la cual se deroga la normativa anterior y se establecen reglas claras para la participación de delegaciones, músicos y coordinadores.

Entre los objetivos principales de esta normativa se encuentra el respeto a las diferentes clasificaciones de la pollera, asegurando que cada traje se luzca con los accesorios y adornos propios de su región de origen.

La música durante el desfile deberá ser exclusivamente típica panameña, interpretada en vivo o mediante grabaciones autorizadas, evitando la inclusión de géneros ajenos a las tradiciones locales. Además, se establece que el volumen debe mantenerse moderado para no interferir con otras delegaciones ni con el desarrollo general del evento.

El uso adecuado de la pollera es fundamental, al tratarse del símbolo más representativo de la cultura panameña. Todas las personas que participen en el desfile, incluidos músicos y cantantes, deberán vestir atuendos acordes con las tradiciones folclóricas de cada región.

La ATP dispone, además, de un manual de clasificación, con el fin de garantizar la autenticidad de los trajes y prevenir el uso de materiales no tradicionales.

Entre las principales prohibiciones se encuentran el uso de pantalones con la blusa de la pollera, vestidos estilizados que no cumplan con la clasificación establecida, gorras, camisas que alteren la identidad del folclore, así como la participación de animales dentro de la ruta del desfile.