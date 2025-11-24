Desfile de las Mil Polleras 2026: pasos, requisitos y documentos para participar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció que ya están habilitadas las inscripciones para participar en el Desfile de las Mil Polleras 2026, uno de los eventos turísticos y culturales más representativos del país.

La actividad se realizará el sábado 17 de enero de 2026 en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, epicentro de esta celebración que cada año reúne a miles de panameños y visitantes.

Los interesados en formar parte del desfile deberán ingresar al sitio web oficial de la ATP (www.atp.gob.pa), donde encontrarán un banner especial del evento que los llevará directamente al portal de inscripción.

En este espacio están disponibles dos documentos fundamentales: el Reglamento del Desfile —que incluye la declaración jurada que debe imprimirse, completarse, firmarse y enviarse al correo asamudio@atp.gob.pa— y el Manual Instructivo para Delegaciones, una guía detallada que establece normas, responsabilidades y recomendaciones para garantizar una participación auténtica y respetuosa de las tradiciones panameñas.

El presidente José Raúl Mulino y la primera Dama, Maricel Cohen de Mulino participaron este año en el desfile de las Mil Polleras. Alexander Arosemena

Tras revisar ambos documentos, los participantes deberán aceptar los términos y condiciones para acceder al formulario de inscripción en línea. La ATP informó que, una vez recibidos los datos, personal de la institución enviará un correo de confirmación para oficializar la participación de cada delegación.

“El Desfile de las Mil Polleras no solo celebra nuestra identidad cultural y el talento de nuestros artesanos, sino que también impulsa el turismo interno y proyecta internacionalmente la riqueza de nuestras tradiciones”, expresó Ana Victoria Pinzón, directora de Mercadeo de la ATP.

Añadió que el Desfile de las Mil Polleras se ha consolidado como una plataforma que exalta el folclore panameño y fortalece la oferta de turismo cultural.

La ATP hizo un llamado a delegaciones, grupos folclóricos y portadores de tradiciones de todo el país a sumarse a esta fiesta que reafirma las raíces y la diversidad cultural de Panamá.