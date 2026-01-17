Desfile de las Mil Polleras: transmisión en vivo de La Prensa desde Las Tablas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Transmisión en vivo desde la ciudad de Las Tablas del desfile de las Mil Polleras, vitrina turística donde participarán más de 100 delegaciones y 10 mil empolleradas.

Con todo el lujo y esplendor que lo caracteriza, arranca el desfile de las Mil Polleras, un evento cultural que se desarrolla en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos. Esta actividad, considerada una vitrina turística, contará con la participación de alrededor de 105 delegaciones y unas 10 mil empolleradas.

El desfile de las Mil Polleras, en su edición N.º 15 organizado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), reúne a cientos de mujeres que lucen sus impresionantes polleras, acompañadas de música folclórica y danzas que evocan la rica historia y tradición de Panamá. El diario La Prensa, se une a la transmisión que emite Sertv y realizará una cobertura especial del evento en sus redes sociales.

El evento celebra la pollera, el traje típico de Panamá, destacando su importancia como símbolo de identidad y tradición panameña. Este desfile, lleno de color y simbolismo, presenta diversas variantes de la pollera y fortalece el vínculo de las nuevas generaciones con sus raíces culturales.

Hoy en día, el desfile de las Mil Polleras trasciende fronteras como un evento de alcance internacional, representando la unidad y diversidad cultural de Panamá.