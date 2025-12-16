Desfile de las Mil Polleras ya tiene abanderado: un artesano santeño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Desfile de las Mil Polleras 2026 ya comienza a tomar forma, y con ello, la expectativa por uno de los eventos más emblemáticos del folclore panameño. A casi un mes de la celebración, el Ministerio de Cultura ha dado a conocer a su abanderado: el reconocido José del Carmen “Tito” Combe, un artesano de Santo Domingo de Las Tablas, quien ha dedicado su vida a la confección de la pollera panameña.

Tito Combe, un hombre cuya trayectoria está estrechamente vinculada con las tradiciones de su tierra natal, ha logrado posicionarse como uno de los más importantes artesanos de polleras en el país. Con más de 40 años de experiencia, su trabajo no solo adorna a las mujeres de la región, sino que también preserva una de las tradiciones más representativas de la cultura panameña.

Tito Combe es considerado un guardián de la pollera. Cortesía

Conocido por su habilidad para crear polleras de gala, montunas y camisillas, Combe es un referente del arte santeño, un trabajo que trasciende lo estético para convertirse en un acto de conservación cultural. Su labor ha sido reconocida tanto en Panamá como en el extranjero, y su inclusión como abanderado del desfile es un merecido homenaje a su vida dedicada a la pollera.

El Desfile de las Mil Polleras, que se celebrará el próximo 17 de enero de 2026, no solo es un desfile de trajes tradicionales, sino una verdadera fiesta cultural. Las polleras, que este año prometen brillar en todo su esplendor, serán acompañadas de música tradicional y los sabores autóctonos que caracterizan a la región santeña.

Como parte de los homenajes que se rendirán durante el evento, también se han anunciado nuevas inclusiones en el grupo de las “Estrellas del Folklore 2026”. El cantante de tamborito, Lucrecio “Yejo” Cedeño, y la artesana Bella Herminda González de Cedeño serán reconocidos por su invaluable aporte a la música y la confección de la pollera.

Estos homenajes son parte de la tradición del desfile, un evento que no solo celebra la belleza de la pollera, sino también el esfuerzo de quienes, como Combe y sus colegas, han dedicado sus vidas a mantener vivas las tradiciones culturales de Panamá.

Una fiesta de tradición y cultura

Con la participación de más de 80 delegaciones confirmadas, el Desfile de las Mil Polleras 2026 promete ser un evento de gran magnitud. La Vereda de las Mil Polleras, será el escenario principal de esta festividad, que reúne a miles de panameños y turistas cada año.

Además de la belleza de las polleras, el desfile será una oportunidad para que los asistentes disfruten de los sonidos del tamborito, una de las manifestaciones más representativas de la música típica, así como de la gastronomía autóctona de la región.

El 16 de enero, un día antes del desfile, se celebrará la ceremonia de homenaje a los grandes exponentes del folklore panameño, entre ellos Tito Combe, considerado un guardián de la pollera.